Лукашенко опроверг обвинения СМИ в убийстве политических оппонентов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал материал германской медиакомпании Deutsche Welle, в котором утверждалось, что в Белоруссии по приказу сверху якобы были убиты политические оппоненты главы государства.

«Я никогда в жизни не давал и давать не буду такой команды. Ответ простой – зачем это мне надо было? Зачем? Что изменилось, что не стало в Белоруссии двух или трех человек?», – передает его слова ТАСС.

Лукашенко попросил «не грузить» его на это.

«Я не даю таких команд, потому что это мне не нужно», – добавил Лукашенко.

Он заметил, что названные жертвами убийств люди не были политиками и, следовательно, его оппонентами.

Ранее немецкое издание Deutsche Welle опубликовало интервью с экс-бойцом белорусского СОБРа Юрием Гаравским, который утверждает, что 20 лет назад он якобы участвовал в «похищениях и убийствах» белорусских оппозиционеров – противников Александра Лукашенко. Убийства якобы происходили «по приказу сверху».

Минский политолог Алексей Дзермант, комментируя газете ВЗГЛЯД заявления Гаравского, заявил, что в преддверии важных политических событий часто появляются бывшие силовики, которые выступают со скандальными разблачениями.

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