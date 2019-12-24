Путин сказал, за счет чего следует развивать Вооруженные силы России

Президент Владимир Путин в ходе заседания коллегии Минобороны заявил, что развитие ВС РФ следует проводить за счет интеллекта и лучшей организации работы.
Россия не собирается снижать боеготовность, несмотря на то, что тратит на оборону гораздо меньше денег, подчеркнул президент, передает ТАСС.
«За счет чего мы можем, должны и будем идти впереди. Я дословно тогда сказал: за счет мозгов, за счет интеллекта, за счет лучшей организации работы, за счет минимизации воровства и разгильдяйства, за счет концентрации усилий на основных, главных направлениях, которые обеспечат нам высокий уровень обороноспособности государства. Я вас прошу именно таким образом строить работу и в наступающем 2020 году», – сказал Путин к военным.
Ранее Путин в ходе заседания коллегии заявил, что российская армия в ходе развития должна принимать во внимание позицию соседей, которые сносят памятники Красной армии.
В ноябре США потребовали от стран НАТО нарастить военные расходы.
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