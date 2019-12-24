Эксперты назвали сувениры и символ Нового года худшими подарками

Эксперты рассказали, какие вещи станут худшими подарками на самый главный зимний праздник. В список попали сувениры и символ Нового года.

Согласно опросу крупной почтовой системы, любое изделие в форме крысы или различные памятные презенты возглавили рейтинг. Также выяснилось, что половина жителей РФ не хотят обнаружить под ёлкой косметику, мягкие игрушки, календарь, весы или полотенце и мыло. Среди гаджетов малая часть опрошенных отдала предпочтение бритве, электронной книге, игровой приставке и роботу-пылесосу.

Более половины участников анкетирования рассказали, что при покупке подарка берут во внимание желание родных. 70% уверены, что вещь должна принести пользу человеку. Только 9% откровенно признались, что регулярно передаривают полученные на Новый год вещи.

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