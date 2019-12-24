Эксперты назвали сувениры и символ Нового года худшими подарками

24.12.2019, 15:21, Разное

Эксперты рассказали, какие вещи станут худшими подарками на самый главный зимний праздник. В список попали сувениры и символ Нового года.
Согласно опросу крупной почтовой системы, любое изделие в форме крысы или различные памятные презенты возглавили рейтинг. Также выяснилось, что половина жителей РФ не хотят обнаружить под ёлкой косметику, мягкие игрушки, календарь, весы или полотенце и мыло. Среди гаджетов малая часть опрошенных отдала предпочтение бритве, электронной книге, игровой приставке и роботу-пылесосу.

Более половины участников анкетирования рассказали, что при покупке подарка берут во внимание желание родных. 70% уверены, что вещь должна принести пользу человеку. Только 9% откровенно признались, что регулярно передаривают полученные на Новый год вещи.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Два года назад супруг королевы Англии Елизаветы II ушел на пенсию, объявив, что больше не будет сопровождать свою семью на официальных мероприятиях. С тех пор возможность увидеть принца Филиппа представляется редко, а большинство новостей о нем имеют тревожные нотки, связанные с его ухудшающимся здоровьем. На прошлой неделе СМИ облетела информация, что принц попал в госпиталь и не сможет отправиться с королевой в их зимнее поместье Сандрингем на Рождество. К счастью для […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика