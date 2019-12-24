Матвиенко: Россия готовит ответные меры на санкции по «Северному потоку-2»

Валентина Матвиенко заявила о подготовке ряда ответных мер на санкции Соединенных Штатов по «Северному потоку-2». По ее словам, никакие сдерживания Вашингтона не помешают Москве реализовать свои планы.
Проект «Северный поток-2» должен расширить возможности РФ по поставке газа в страны Европы. Благодаря ему транзит газа планируется направить через территорию Балтийского моря в Германию. Однако, несмотря на разрешение Германии, Швеции и Финляндии на проведение газовой трубы, возведению газопровода из РФ пытаются помешать другие страны. Латвия, США и Украина заявляют, что «Северный поток-2» является сугубо политическим проектом. Власти США применят санкционные меры к компаниям, задействованных в строительстве газопровода.
В ответ на это власти РФ уже в который раз призывают не политизировать данный вопрос. По мнению сенатора Валентины Матвиенко, подобные меры сдерживания, применяемые Вашингтоном, не будут иметь успеха. Кроме того, уже сейчас в Москве готовят ответ на такие недружественные шаги Соединенных Штатов. Санкции Матвиенко сравнивает с экономической войной против России, потому власти страны не оставят их без внимания.
Стоит отметить, что Вашингтон пытается помешать и возведению еще одного трубопровода из РФ — «Турецкого потока». Из-за рестрикций Штатов относительно компаний, участвовавших в проекте, его возведение на данный момент приостановлено. Согласно высказыванию Матвиенко, такие меры со стороны властей США являются апофеозом абсурда и в реальности мешают экономическому, инфраструктурному проекту в далекой от Штатов Европе.
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