Истребители Су-57 собрались оснастить «Кинжалами»

24.12.2019, 15:19, Новости дня

Истребители пятого поколения Су-57 могут стать носителями перспективных комплексов «Кинжал» после 2030 года, доложили российскому лидеру Владимиру Путину представители воздушно-космических сил.

Путину в ходе осмотра выставки современных вооружений и техники в Национальном центре управления обороной РФ доложили, что «до 2028 года принято решение о перевооружении трех авиационных полков на перспективный авиационный комплекс самолет Су-57, который в дальнейшем мы планируем рассматривать совместно с беспилотным летательным аппаратом «Охотник», передает ТАСС.

Кроме того, после 2030 года Су-57 «планируется рассматривать в качестве авиационного носителя (…) для перспективного авиационного комплекса «Кинжал».

Ранее во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу заявил на итоговой коллегии министерства с участием президента РФ Владимира Путина, что экипажи истребителя Су-57 испытали в Сирии новые образцы ракетно-бомбового вооружения.



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