Путин заявил, что в мире только у РФ есть гиперзвуковое оружие

Президент Владимир Путин заявил, что сейчас в мире никто не обладает гиперзвуковым оружием, кроме России.
«На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории: догоняют нас. Ни у одной страны сегодня нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности тем более», – подчеркнул президент в ходе заседания коллегии Минобороны, передает РИА «Новости».
Путин добавил, что в войсках стоят гиперзвуковые комплексы «Кинжал», комплексы «Пересвет», началось оснащение первого полка гиперзвуковым межконтинентальным комплексом «Авангард».
Ранее в ходе заседания коллегии Путин сообщил, что РФ разрабатывает наземный вариант гиперзвуковой ракеты «Циркон» морского базирования.
В сентябре сотрудники американского Центра общественной политики имени Джозефа Рейни Бишоп Гаррисон и Престон Ланн заявили, что в США нет системы ПРО, которая защитила бы от российского гиперзвукового оружия.
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