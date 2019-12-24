«У меня маленькие дети»: Максим Галкин рассказал о грузе ответственности из-за стареющей Аллы Пугачевой

Шоумен признался, что в начале их любовных отношений он в душе

чувствовал себя пенсионером. Его избранница же, напротив, всегда была молодой.

На вопрос о

том, рискнул бы Максим Галкин выступить в горячих точках, он подчеркнул, что

как отец двоих маленьких детей вряд ли бы принял такое решение. Кроме того, юморист

уточнил, что на него возложена двойная ответственность, поскольку он намного

моложе своей знаменитой супруги, передает Teleprogramma.pro.

«У меня маленькие дети, и я перед ними чувствую большую

ответственность! На мне особая ответственность… Наша с Аллой разница в возрасте

налагает на меня двойную ответственность. И мы это проговариваем», – заявил

Максим Галкин. Телеведущий добавил, что из-за этого старается себя беречь. Тема

неравного брака в звездной семье обсуждается спокойно, без обид и противоречий.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 6 Дек 2019 в 9:31 PST

При этом Максим Галкин

добавил, что Алла Пугачева сейчас уделяет шестилетним детям Лизе и Гарри

куда больше внимания, чем он сам. По его словам, артистка – «безумно ответственная мать».

Говоря о браке с Аллой

Пугачевой, телеведущий отметил, что не чувствует в ней никаких изменений. «Как-то она сказала мне такую вещь: «Я могу

с тобой спокойно стареть?». Я ей ответит – да», – добавил Максим Галкин.

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