В Минздраве рассказали, какой алкоголь безопаснее всего употреблять в новогоднюю ночь. Оказалось, что наиболее подходящий алкоголь для праздничного стола – это белое сухое вино.

«Наши рекомендации – это сухое белое вино, наиболее безопасный напиток. Один-два бокала за ночь при достаточно серьезной активности», – цитирует слова главного внештатного психиатра-нарколога Департамента здравоохранения Москвы Евгения Брюна Ura.ru. Эксперт напомнил, что напомнил, что самое важное правило при употреблении алкоголя – это соблюдение меры.

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