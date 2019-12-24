Лукашенко пообещал продолжить интеграцию с Россией в случае переизбрания

24.12.2019, 15:12, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае переизбрания в 2020 году он продолжит реализовывать все «дорожные карты» по интеграции с Россией.

Лукашенко подчеркнул, что интеграция между странами нисколько не уменьшает суверенитет каждого из государств, передает РИА «Новости».

В понедельник первый вице-премьер Белоруссии Александр Турчин сообщил, что в течение ближайших трех дней Москва и Минск согласуют весь интеграционный пакет.

Газета ВЗГЛЯД писала, что мешает интеграции РФ и Белоруссии.



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