Лукашенко пообещал продолжить интеграцию с Россией в случае переизбрания

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае переизбрания в 2020 году он продолжит реализовывать все «дорожные карты» по интеграции с Россией.
Лукашенко подчеркнул, что интеграция между странами нисколько не уменьшает суверенитет каждого из государств, передает РИА «Новости».
В понедельник первый вице-премьер Белоруссии Александр Турчин сообщил, что в течение ближайших трех дней Москва и Минск согласуют весь интеграционный пакет.
Газета ВЗГЛЯД писала, что мешает интеграции РФ и Белоруссии.
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