Самолеты РФ имитировали в Черном море ракетный удар по эсминцу США – ВВС Украины

24.12.2019, 15:06, Новости дня

23 декабря в Черном море военная авиация РФ имитировала ракетный удар по американскому ракетному эсминцу USS Ross DDG71. Об этом 24 декабря проинформировало в Facebook командование Воздушными силами Вооруженных сил Украины.

«Пара фронтовых бомбардировщиков Су-24М под прикрытием истребителей Су-27 (Су-30) военно-космических сил Российской Федерации в акватории Черного моря сымитировали ракетный удар по надводной цели. А цель, по данным разведки – ракетный эсминец США Ross, следовавший в порт Одесса. Самолеты совершили маневр, типичный для авиационного удара крылатыми ракетами, и вернулись на аэродром базирования», – сказано в сообщении.

В командовании ВВС Украины отметили, что «на фоне политического кризиса в Европе, военной агрессии оккупанта на Донбассе и в Крыму, бряцание оружием и демонстрация силы стало уже привычным методом влияния России на западные страны, включая те, что ввели против РФ санкции».

«Кроме того, Россия фактически «приватизировала» акваторию Черного и Азовского морей, ежемесячно резервируя новые районы для военных учений, что максимально усложняет проход торговых судов в обоих морях, особенно через Керченский пролив», – подчеркнули украинские военные.

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Posted by Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces on Teisipäev, 24. detsember 2019

Американский эсминец USS Ross DDG71 вошел в акваторию Черного моря 15 декабря. Пресс-служба 6-го флота ВМС США объясняла, что эсминец будет проводить операции по обеспечению безопасности и взаимодействовать с союзниками и партнерами в регионе.

24 декабря корабль США прибыл в Одессу.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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