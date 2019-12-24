Суд не изменил меру пресечения экс-беркутовцам, обвиняемым в расстрелах на Майдане

Святошинский районный суд Киева не принимал 24 декабря решений об изменении меры пресечения экс-беркутовцам, обвиняемым в расстрелах на Майдане в феврале 2014 года, предает корреспондент «ГОРДОН».
Во время сегодняшнего заседания прокуроры не ходатайствовали об изменении меры пресечения обвиняемым. Большую часть времени судья зачитывал баллистическую экспертизу: называл типы оружия, из которых были выпущены пули на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года. Частично определить типы оружия не удалось. Судья отметил, что пока не была проведена экспертиза, которая бы точно показала, стреляли ли из оружия экс-беркутовцев.
«Суд объявляет перерыв до 11.30 14 января 2020 года», – заявил судья.
23 декабря 2019 года «Громадському» сообщили два источника, что украинская сторона планирует в рамках обмена удерживаемыми лицами передать боевикам «ДНР» и «ЛНР» бывших беркутовцев, обвиняемых в убийстве майдановцев. По информации журналистов, на заседании 24 декабря прокуроры должны были ходатайствовать об изменении экс-беркутовцам меры пресечения. При этом прокурор Алексей Донской опроверг такую информацию.
Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.
По этому делу в марте – апреле 2014 года были задержаны бойцы «черной роты» «Беркута» Сергей Зинченко, Павел Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того как суд освободил Садовника из-под стражи, он скрылся. В феврале 2015 года были задержаны другие бойцы этой спецроты – Сергей Тамтура и Александр Маринченко. В июле 2015 года был задержан еще один подозреваемый в расстреле Небесной сотни – Олег Янишевский.
В мае 2016 года Святошинский суд начал рассмотрение дела экс-беркутовцев по сути. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.
В июле 2019 года суд опустил Тамтуру под круглосуточный домашний арест, 20 декабря 2019 года суд отпустил под домащний арест Маринченко, остальных – оставил под стражей еще на два месяца.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В России пытаются забыть о существовании Киевской Руси. Такое мнение 24 декабря в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил президент Беларуси Александр Лукашенко. «Была Киевская Русь, Киев был, и тут не надо вам особенно растопыривать в России пальцы и говорить, что как будто этого не было. Мать городов наших, и от этого не надо уходить. Мы […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Британская полиция выдвинула обвинение еще одному фигуранту дела о гибели 39 мигрантов / 24 ноября
- МВД создаст приложение для фиксации нарушений ПДД / 4 декабря
- ЛНР решила определить границы в пределах Луганской области / 17 декабря
- WP: в США умер экс-майор КГБ Шеймов, бежавший из СССР в 1980 году / 6 декабря
- Глава ОБСЕ прокомментировал итоги нормандского саммита в Париже / 11 декабря
- Шокин был дважды отравлен и едва не умер – Джулиани / 16 декабря
- В ноябре Украина импортировала газ на 11% дешевле, чем в октябре / 9 декабря
- Россия искусственно меняет этнический состав населения Крыма – Ташева / 28 ноября