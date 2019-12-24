Завравшегося Лукашенко приперли к стенке неудобными вопросами

За годы правления Александра Лукашенко в Белоруссии успела сложиться «новая шляхта» в лице семьи президента Белоруссии и приближенных к ней политиков и чиновников. Именно они, уверен Богдан Безпалько, сознательно избрали для страны путь белоруссизации.

Политолог отметил, что, в целом. для постсоветских республик частичный отказ от остатков русской идентичности является естественной частью национального строительства. «Во

многих из этих республик действительно население разговаривает на своем языке,

у них своя культура и даже антропологически они сильно отличаются от русских.

Ну, например, в Армении или в Узбекистане», – в разговоре с «Дни.ру» заметил Богдан Безпалько.

Однако провернуть тот же самый процесс в Белоруссии или на Украине уже значительно сложнее. «Там практически

русское население, им нужно выдумывать идентичность, нужно внедрять ее в массы», – добавил эксперт.

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Публикация от KNIAZ.BY Крама "Князь Вітаўт" (@kniaz_vitaut) 7 Дек 2019 в 2:10 PST

Тем не менее, Александр Лукашенко решился на белоруссизацию, а значит – на отказ от русской идентичности. Таким образом, уверен Бондан Безпалько, он пытается избежать слияния Белоруссии и России.

«Если

мы схожи во всем – в менталитете, в культуре, в языке – то тогда не совсем

понятным остается, почему мы, собственно говоря, до сих пор настолько разные

государства. Почему мы до сих пор не реальное союзное государство, прочему мы

просто не одно государство?» – задался вопросом Богдан Безпалько. Подталкивает к интеграции и культивируемая в Белоруссии, не без участия самого Александра Лукашенко, ностальгия по СССР.

«Ну так

давайте объединимся в одно государства, пусть хотя бы напоминающее то, которое

распалось в 1991 году», – предложил политолог.

Однако, уверен он, на такой шаг Александр Лукашенко не пойдет, поскольку в его глазах это будет означать полную потерю или сильное ограничение личной власти. «Поэтому

для того, чтобы эту власть как-то обосновать, он говорит о независимости, об

отдельной культуре, о том, что белорусы сильно отличаются от русских и так

далее», – заключил Богдан Безпалько.

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