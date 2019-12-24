«Дни.ру» дарят подарки: запас «Боржоми» праздники

24.12.2019, 15:05, Разное

К главному празднику страны легендарный бренд минеральной воды подготовил отличные подарки. Вы сможете получить запас минеральной воды на целый месяц.

«Праздник, чтобы #боржомить», что означает – волшебно проводить время: с друзьями и близкими или наедине с собой, на улице или в помещении, на коньках или пешком, танцуя на вечеринке или собравшись дома. 

«Боржоми» – известная грузинская минеральная вода вулканического происхождения. Добывается и разливается в Грузии. 

Чтобы получить подарок, достаточно выполнить два простых условия: 

  • Подпишитесь на Instagram @dniru
  • Отметьте в комментариях разных друзей 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

❗️ДАРИМ ПОДАРКИ❗️Запас «Боржоми» на месяц. «Праздник, чтобы #боржомить» &#55357;&#56613; Все подробности читайте на сайте @dniru &#55357;&#56841;☝&#55356;&#57339; ⠀ ▪️Подпишитесь на @dniru ▪️Отметьте как можно больше друзей в разных комментариях ⠀ Больше комментариев — больше шансов победить! &#55357;&#56613; Результаты смотрите в stories! #подарки #конкурс #розыгрыш #боржоми

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 24 Дек 2019 в 4:28 PST

 Больше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что ранее разыгрывались билеты на концерт группы «Алиса». 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: 23 декабря в Черном море военная авиация РФ имитировала ракетный удар по американскому ракетному эсминцу USS Ross DDG71. Об этом 24 декабря проинформировало в Facebook командование Воздушными силами Вооруженных сил Украины. «Пара фронтовых бомбардировщиков Су-24М под прикрытием истребителей Су-27 (Су-30) военно-космических сил Российской Федерации в акватории Черного моря сымитировали ракетный удар по надводной цели. А цель, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика