«Дни.ру» дарят подарки: запас «Боржоми» праздники

К главному празднику страны легендарный бренд минеральной воды подготовил отличные подарки. Вы сможете получить запас минеральной воды на целый месяц.

«Праздник, чтобы #боржомить», что означает – волшебно проводить время: с друзьями и близкими или наедине с собой, на улице или в помещении, на коньках или пешком, танцуя на вечеринке или собравшись дома.

«Боржоми» – известная грузинская минеральная вода вулканического происхождения. Добывается и разливается в Грузии.

Чтобы получить подарок, достаточно выполнить два простых условия:

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❗️ДАРИМ ПОДАРКИ❗️Запас «Боржоми» на месяц. «Праздник, чтобы #боржомить» �� Все подробности читайте на сайте @dniru ��☝�� ⠀ ▪️Подпишитесь на @dniru ▪️Отметьте как можно больше друзей в разных комментариях ⠀ Больше комментариев — больше шансов победить! �� Результаты смотрите в stories! #подарки #конкурс #розыгрыш #боржоми

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 24 Дек 2019 в 4:28 PST

Больше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что ранее разыгрывались билеты на концерт группы «Алиса».

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