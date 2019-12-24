«Дни.ру» дарят подарки: запас «Боржоми» праздники

К главному празднику страны легендарный бренд минеральной воды подготовил отличные подарки. Вы сможете получить запас минеральной воды на целый месяц.
«Праздник, чтобы #боржомить», что означает – волшебно проводить время: с друзьями и близкими или наедине с собой, на улице или в помещении, на коньках или пешком, танцуя на вечеринке или собравшись дома.
«Боржоми» – известная грузинская минеральная вода вулканического происхождения. Добывается и разливается в Грузии.
Чтобы получить подарок, достаточно выполнить два простых условия:
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- Отметьте в комментариях разных друзей
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❗️ДАРИМ ПОДАРКИ❗️Запас «Боржоми» на месяц. «Праздник, чтобы #боржомить» �� Все подробности читайте на сайте @dniru ��☝�� ⠀ ▪️Подпишитесь на @dniru ▪️Отметьте как можно больше друзей в разных комментариях ⠀ Больше комментариев — больше шансов победить! �� Результаты смотрите в stories! #подарки #конкурс #розыгрыш #боржоми
Больше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что ранее разыгрывались билеты на концерт группы «Алиса».
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