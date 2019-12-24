Лукашенко возложил на Россию вину за Чернобыль

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что Москва должна предоставить Минску скидку на газ как правопреемник бывшего Советского Союза, во времена которого произошла авария на Чернобыльской АЭС.

«Главный вопрос. Я сказал вашей (российской) делегации в Питере: вы правопреемники Советского Союза? Вы везде это подчеркиваете. Чернобыльскую станцию кто строил? Не Белоруссия. Кто ее эксплуатировал? Не Белоруссия. Кто ее взорвал? Не Белоруссия. А 80% горя упало на нас, чуть-чуть на Брянскую область, немного на Украину», – сообщил Лукашенко, передает «Интерфакс».

Белорусский президент пожаловался, что его страна до сих не оправилась от последствий катастрофы. «Люди до сих пор не могут дрова в печке сжигать, потому что это «грязные» дрова», – добавил Лукашенко.

По его мнению, случившееся дает Минску право на скидку на российское топливо. «Советский Союз развалился, кто помогать будет? И вы сегодня за 10 долларов за газ торгуетесь?» – сообщил Лукашенко, передает РИА «Новости».

Он также выразил мнение, что Москве следует поднять цену на газ для стран Запада. «Вы должны Германии еще выше продавать, вы льготируете, там большой рынок. А мы с вами, кая я образно скажу, в окопах гнили вместе», – сообщил Лукашенко.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе ожидалось, что в честь 20-летия Союзного государства РФ и Белоруссиия подпишут 31 «дорожную карту» по интеграции. 28 карт были согласованы, но три самые сложные остались. Это соглашения по нефти, газу и налогам. Сообщалось, что Лукашенко хочет покупать углеводороды по внутрироссийским ценам, но взамен Москва выдвинула ему жесткие условия.





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