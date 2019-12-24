Назван срок окончания испытаний ракеты «Сармат»

Испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» рассчитывают закончить в ближайшие два года, доложили президенту РФ Владимиру Путину.
«Испытания комплекса планируется завершить в 2021 году», – сказали главе государства в Национальном центре управления обороной (НЦУО) в ходе осмотра главой государства выставки современных вооружений и техники, передает ТАСС.
С 2020 по 2027 год «Сарматом» планируется оснастить и поставить на боевое дежурство 20 ракетных полков.
«Что позволит уже в 2024 году достичь полного оснащения группировки наземных стратегических ядерных сил современным ракетно-ядерным оружием», – сообщили президенту.
Командующий РВСН РФ генерал-полковник Сергей Каракаев заявлял, что перспективный российский стратегический ракетный комплекс «Сармат» предусматривает возможность установки гиперзвуковых боевых блоков нового поколения.
Летом президент Владимир Путин анонсировал поставки «Сармата», а также лазерной системы «Пересвет», подводного беспилотника «Посейдон» и гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в войска.
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