Назван срок окончания испытаний ракеты «Сармат»

Испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» рассчитывают закончить в ближайшие два года, доложили президенту РФ Владимиру Путину.

«Испытания комплекса планируется завершить в 2021 году», – сказали главе государства в Национальном центре управления обороной (НЦУО) в ходе осмотра главой государства выставки современных вооружений и техники, передает ТАСС.

С 2020 по 2027 год «Сарматом» планируется оснастить и поставить на боевое дежурство 20 ракетных полков.

«Что позволит уже в 2024 году достичь полного оснащения группировки наземных стратегических ядерных сил современным ракетно-ядерным оружием», – сообщили президенту.

Командующий РВСН РФ генерал-полковник Сергей Каракаев заявлял, что перспективный российский стратегический ракетный комплекс «Сармат» предусматривает возможность установки гиперзвуковых боевых блоков нового поколения.

Летом президент Владимир Путин анонсировал поставки «Сармата», а также лазерной системы «Пересвет», подводного беспилотника «Посейдон» и гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в войска.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 23 декабря в Черном море военная авиация РФ имитировала ракетный удар по американскому ракетному эсминцу USS Ross DDG71. Об этом 24 декабря проинформировало в Facebook командование Воздушными силами Вооруженных сил Украины. «Пара фронтовых бомбардировщиков Су-24М под прикрытием истребителей Су-27 (Су-30) военно-космических сил Российской Федерации в акватории Черного моря сымитировали ракетный удар по надводной цели. А цель, […]