Назван срок окончания испытаний ракеты «Сармат»

24.12.2019, 15:05, Новости дня

Испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» рассчитывают закончить в ближайшие два года, доложили президенту РФ Владимиру Путину.

«Испытания комплекса планируется завершить в 2021 году», – сказали главе государства в Национальном центре управления обороной (НЦУО) в ходе осмотра главой государства выставки современных вооружений и техники, передает ТАСС.

С 2020 по 2027 год «Сарматом» планируется оснастить и поставить на боевое дежурство 20 ракетных полков.

«Что позволит уже в 2024 году достичь полного оснащения группировки наземных стратегических ядерных сил современным ракетно-ядерным оружием», – сообщили президенту.

Командующий РВСН РФ генерал-полковник Сергей Каракаев заявлял, что перспективный российский стратегический ракетный комплекс «Сармат» предусматривает возможность установки гиперзвуковых боевых блоков нового поколения.

Летом президент Владимир Путин анонсировал поставки «Сармата», а также лазерной системы «Пересвет», подводного беспилотника «Посейдон» и гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в войска.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: 23 декабря в Черном море военная авиация РФ имитировала ракетный удар по американскому ракетному эсминцу USS Ross DDG71. Об этом 24 декабря проинформировало в Facebook командование Воздушными силами Вооруженных сил Украины. «Пара фронтовых бомбардировщиков Су-24М под прикрытием истребителей Су-27 (Су-30) военно-космических сил Российской Федерации в акватории Черного моря сымитировали ракетный удар по надводной цели. А цель, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика