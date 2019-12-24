Названы самые популярные электро-автомобили 2019 года. Рейтинг популярности составило британское издание Autocar, в список вошло семь марок машин.

Популярность электромобилей неуклонно растет. Это связано с различными факторами, в том числе с тем, что эксплуатационные расходы автомобиля с электрическим приводом значительно ниже топливных аналогов. Многие компании выпускают «зеленые» машины и переоборудуют старые.



MG ZS EV оборудован аккумуляторными батареями с жидкостным охлаждением на 44,5 кВтч. Полностью зарядить их можно за 6,5 часов, энергии хватает для того, чтобы проехать без остановки 250 км. Также авто оборудовано современными системами безопасности.



Volkswagen ID 3 ценят за его мощность и скорость. За 5 секунд автомобиль развивает скорость 60 км/ч, при этом максимально он может разогнаться до 130 км/ч. Средний расход энергии авто – 11,7 кВт/ч, при мощности двигателя 62 кВт.



Hyundai Kona Electric имеет больший запас хода на одном заряде по сравнению с другими моделями. Он способен передвигаться без остановки до 450 км. Для комфорта пассажиров есть встроенные системы вентиляции и подогрева сидений. Водители высоко оценили систему освещения поворотов.



Hyundai Ioniq Electric при средней скорости 60 км/ч может проехать 280 км. Автомобиль оснащен двухзонным климат-контролем, автоторможением и беспроводной зарядкой для смартфона.



Nissan Leaf имеет запас хода 200 км. Максимальное время подзарядки автомобиля 30 минут. Емкость батареи 24/32 кВт.



Renault Zoe обладает довольно ёмким аккумулятором – 52 кВт ч. Одного заряда должно хватить на 390 км. Время для зарядки минимальное – 25-30 минут.



Kia e-Niro очень мощный автомобиль. Он разгоняется до 100 км/ч за 7,8 секунды. Под капотом у машины расположен мотор мощностью 150 кВт. Емкость батареи 64 кВт/ч.

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