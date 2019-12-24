Ученые разработали эффективный способ омоложения

Эффективный способ омоложения разработали английские ученые. Его можно достичь, изменяя матричную РНК воздействием вещества растительного происхождения.
Отжившие свой срок клетки, накапливающиеся в организме в течение жизни, создают условия для развития болезней, которые принято считать возрастными. Первоначальное исследование, проводимое в Эксетерском университете на червях, показало, что изменение активности одного из факторов сплайсинга (процесса развития мРНК) отразилось на продолжительности их жизни. Специалистами установлено, что нарушение процесса привело к увеличению отработанных клеток и снижению жизнедеятельности организмов.
Далее эксперименту подверглись старые клетки соединительных тканей человека, на которых испытали действие фенола ресвератрола. Он содержится в кожуре фруктов, в частности, винограда, в красном вине, орехах и какао. В результате процесс созревания мРНК нормализовался, снизилось содержание показателей старения, а также молекул, способствующих воспалению. Ученые считают, что разработанные ими методы возрастной терапии помогут бороться с таким неизлечимыми на сегодня недугами, как болезни Альцгеймера и Паркинсона, а также с онкозаболеваниями.
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