Александр Цекало выкупил свою фамилию убывшей жены Виктории Галушки

Александр Цекало заплатил за свою фамилию бывшей жене Виктории Галушке. По информации, полученной от источников из окружения звезды, на этом настояла новая супруга продюсера Дарина Эрвин.
Экс-возлюбленная Александра Цекало и мать его двоих детей Виктория Галушка недавно поделилась снимком с неизвестным мужчиной у входа в загс. Подписчики бросились поздравлять ее. Большое количество комментаторов искренне порадовались за Галушку, которая смогла найти счастье после разрыва отношений с Цекало, ведь ее бывший муж уже успел жениться. Однако источники из окружения ее экс-супруга опровергли эту информацию и назвали настоящую причину похода в загс.
Оказалось, что для Александра Цекало принципиально важно, чтобы новая возлюбленная носила его фамилию. Дарина Эрвин отказывается, мотивируя это тем, что одна жена с его фамилией уже существует. Виктория Галушка документы менять также отказывалась. Тогда продюсер предложил заплатить за этот процесс. Он также приставил к своей бывшей супруге адвокатов, которые держали под контролем всю процедуру. На фото, которое опубликовала Виктория Галушка, изображен один из нанятых Цекало людей.
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