Александр Цекало выкупил свою фамилию убывшей жены Виктории Галушки

24.12.2019, 15:04, Разное

Александр Цекало заплатил за свою фамилию бывшей жене Виктории Галушке. По информации, полученной от источников из окружения звезды, на этом настояла новая супруга продюсера Дарина Эрвин.
Экс-возлюбленная Александра Цекало и мать его двоих детей Виктория Галушка недавно поделилась снимком с неизвестным мужчиной у входа в загс. Подписчики бросились поздравлять ее. Большое количество комментаторов искренне порадовались за Галушку, которая смогла найти счастье после разрыва отношений с Цекало, ведь ее бывший муж уже успел жениться. Однако источники из окружения ее экс-супруга опровергли эту информацию и назвали настоящую причину похода в загс.

Оказалось, что для Александра Цекало принципиально важно, чтобы новая возлюбленная носила его фамилию. Дарина Эрвин отказывается, мотивируя это тем, что одна жена с его фамилией уже существует. Виктория Галушка документы менять также отказывалась. Тогда продюсер предложил заплатить за этот процесс. Он также приставил к своей бывшей супруге адвокатов, которые держали под контролем всю процедуру. На фото, которое опубликовала Виктория Галушка, изображен один из нанятых Цекало людей.



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