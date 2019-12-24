Гаджеты: Датчик UltraSense превращает в любую поверхность в сенсорную

Уникальная технология калифорнийской компании UltraSenseSystems позволит создавать многофункциональный сенсорный интерфейс практически из любого материала различной толщины, включая металл, стекло, дерево, керамику и пластик, чтобы эффективно превратить любую поверхность сенсорную.
Компания представила серию ультразвуковых датчиков TouchPoint, которые уже протестированы и предположительно будут использованы в нескольких потребительских устройствах в 2020 году. Датчики получили самые маленькие габариты в мире: 1,4 х 2,4 х 0,49 мм, размеры которых сопоставимы с кончиком пера.
Ультразвуковые колебания передаются через поверхность различной толщины и структуры и позволяют изменять характеристики поверхности при прикосновении пользователя. Оценка и анализ отраженной волны и позволит проводить распознавание силы и характера прикосновения.
По заверению разработчиков новая технология позволит заменить механические кнопки на устройствах и перейти к использованию управления при помощи виртуальных кнопок и жестов. Примечательно, что новая технология позволит не только использовать различные материалы, но и сделать поверхность невосприимчивой к влаге, жирам и другим загрязнениям.
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Последнее: Уникальная технология калифорнийской компании UltraSenseSystems позволит создавать многофункциональный сенсорный интерфейс практически из любого материала различной толщины, включая металл, стекло, дерево, керамику и пластик, чтобы эффективно превратить любую поверхность сенсорную. Компания представила серию ультразвуковых датчиков TouchPoint, которые уже протестированы и предположительно будут использованы в нескольких потребительских устройствах в 2020 году. Датчики получили самые маленькие габариты в […]
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