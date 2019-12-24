Гаджеты: Китайцы повысили скорость 3D-печати в тысячи раз (3 фото)



Внедрение технологии 3D-печати может существенно повлиять на развитие современной промышленности, строительство, медицину и быт. Основная проблема современных устройств для 3D печати — это невысокая скорость создания объектов. Решить данную проблему, с параллельным значительным снижением себестоимости производства новых изделий поможет технология предложенная китайскими разработчиками, ускоряющая процесс почти в 10 тысяч раз, одновременно повышая точность печати.



Новая методика использует высокоточную 3D печать в процессе изготовления продуктов для биомедицины. Разработана технология на кафедре машиностроения и автоматизации Китайского университета Гонконга.

Ученые предложили использовать технологию фемтосекундной проекции двухфотонной литографии (FP-TPL). Применение временной фокусировки при управлении лазерным спектром, позволило проводить печать послойно, слой за слоем, а не путем последовательной точечной печати.



В результате исследователи смогли сократить время печати за счет создания целых слоев, за то же время, которое ранее требовалось на создание одной точки. В результате одновременно повысилась и точность создаваемых объектов. Скорость 3D-печати возрастает в диапазоне от 1000 до 10 000 раз. Снижение времени работы лазера также повлияет на снижение себестоимости продукции, так как растет срок службы лазерной установки. По заверению разработчиков цена 3D-печати должна снизиться на 98%.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Уникальная технология калифорнийской компании UltraSenseSystems позволит создавать многофункциональный сенсорный интерфейс практически из любого материала различной толщины, включая металл, стекло, дерево, керамику и пластик, чтобы эффективно превратить любую поверхность сенсорную. Компания представила серию ультразвуковых датчиков TouchPoint, которые уже протестированы и предположительно будут использованы в нескольких потребительских устройствах в 2020 году. Датчики получили самые маленькие габариты в […]