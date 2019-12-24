Москвичи согласились с программой строительства метро в 2020-2023 годах

В октябре-декабре 2019 года москвичи на портале «Активный гражданин» проголосовали за принятие программы развития Московского метрополитена в 2020-2023 годах, согласно которой появится 90,4 километра новых линий и 38 станций, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.

«В соответствии с перспективной программой развития Московского метрополитена в 2020-2023 года. Планируется построить 90,4 километра новых линий и 38 станций. В октябре-декабре 2019 года на портале «Активный гражданин» было проведено голосование, в ходе которого москвичи поддержали основные проекты программы развития метрополитена», – передает РИА «Новости» данные материалов.

В голосовании о Большой кольцевой линии метро приняли участие 221 тыс. 766 человек. Из них определенный ответ дали 204 тыс. 172 человека, остальные затруднились ответить или считают, что решение должно быть за специалистами.

«Из числа давших определенный ответ, проект строительства Большой кольцевой линии метро поддержали 181 тыс. 014 человек или 88,7% участников голосования. Регулярно или время от времени Большой кольцевой линией метро планируют пользоваться 76% участников голосования», – уточняется в материале.

Также москвичи голосовали о продлении Солнцевской линии метро в аэропорт Внуково. В голосовании приняли участие 211 тыс. 480 человек. Из них определенный ответ дали 188 тыс. 830 человек, поддержали проект 84,5% участников голосования.

Еще около 200 тыс. москвичей поучаствовали в голосовании о продлении Люблинско-Дмитровской линии метро в Лианозово и Северный. Определенный ответ дали 156 тыс. 374 человека. За строительство метро высказались 131 тыс. 308 человек, или 84% участников голосования.

За строительство Коммунарской линии метро высказались 137 тыс. 859 человек (79,8% участников голосования), за строительство Бирюлевской линии метро – 148 тыс. 11 человек (83,7% участников голосования).

Отметим, что в сентябре московские власти озвучивали планы по открытию 47 новых станций метро до конца 2023 года. В ноябре мэр Москвы Сергей Собянин утвердил названия пяти станций Большой кольцевой линии.

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