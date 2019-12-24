В Грузии заявили об «очень тяжелой ситуации в плане интернет-троллей»

Пакет законопроектов по борьбе с дезинформацией и фейками был инициирован в парламенте Грузии, сообщил исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Кобахидзе заявил, что «в стране очень тяжелая ситуация в плане интернет-троллей», и «этот пакет поможет бороться с дезинформацией».
По его словам, «проблема не касается только Facebook».
«Аналогичная ситуация в телепространстве, ежедневно распространяется дезинформация, изливается агрессия», – добавил Кобахидзе.
Первый вице-спикер парламента Георгий Вольский заявил, что данный пакет не ущемит свободу слова, а коснется только фейков.
Он отметил, что Грузия будет учитывать европейскую практику на этом направлении.
По его словам, дезинформация в Грузии достигла уже такого уровня, что вносит «серьезный диссонанс» в общественную жизнь.
Ранее Facebook удалил около 400 страниц и групп, которые были якобы связаны с правящей в Грузии партией. В свою очередь, «Грузинская мечта» обвиняет оппозицию в том, что та имеет агрессивные группы троллей и ботов.
До этого сообщалось, что визит экс-председателя парламента Грузии, лидера «Демократического движения» Нино Бурджанадзе в Москву внес раскол в оппозицию страны, которая ранее объединилась вокруг требования провести выборы в парламент в 2020 году по пропорциональной системе взамен нынешней смешанной.
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Последнее: В Ленинградской области задержали ранее судимого мужчину, который подозревается в убийстве. Тело погибшего было обнаружено на свалке. По данным газеты «Петербургский дневник», труп был завернут в полиэтиленовый пакет. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
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