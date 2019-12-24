«Джентльмены». Вышел второй трейлер фильма Гая Ричи с Макконахи, Грантом, Ханнэмом и Фарреллом. Видео

видео
Видео: STX Entertainment / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Ленинградской области задержали ранее судимого мужчину, который подозревается в убийстве. Тело погибшего было обнаружено на свалке. По данным газеты «Петербургский дневник», труп был завернут в полиэтиленовый пакет. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Скандалы: «Она животное» / 18 декабря
- Мнение: Штрафы для СМИ-иностранных агентов / 11 декабря
- Названы любимые автомобили Александра Реввы / 24 ноября
- Мнение: Дом за 500 тысяч: закономерный финал / 9 декабря
- Наука: «Суперстарикам» не страшен Альцгеймер / 24 ноября
- Адвокат Валерия Рытвина: «Кормухина изменила мелодию «Кукушки», а Гагарина её скопировала» / 19 декабря
- Гороскоп на декабрь 2019 года / 26 ноября
- Андрей Разин сдержал данное Малахову обещание по поводу похудения / 5 декабря