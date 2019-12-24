«Хорошая партия»: Пугачева высоко оценила будущего «любовника» Галкина

Еще во время учебы в университете
одногруппник упрекал его в гомосексуальности. «Может быть, потому что у меня
такая интонация, интеллигентность какая-то такая. Я ничем в своей жизни это не
подтверждал. Я понимаю если бы я ходил с парнем или вообще в принципе этим занимался,
то для кого-то это стало бы очевидным», – поведал Максим Галкин.
После, в момент расцвета карьеры, юморист столкнулся с завистливым
коллегой по цеху. Комик не мог простить Галкину нарастающего успеха и распространял грязные слухи о конкуренте. Галкин отметил, что этот артист-неудачник до
сих пор распускает про него сплетни, постоянно высказываясь на эту тему
публично.
Масла в огонь, по словам Галкина, подлил писатель-сатирик Михаил Задорнов. Именно литератор впервые заявил о связи Максима с Сергеем Дроботенко. Михаил Николаевич сказал журналистам, что застукал
комиков в номере.
«Это было в Казахстане. И зашел Задорнов не в номер, а мы все
вместе пошли в баню. Это был банный комплекс. Там было джакузи. Мы сели в
джакузи, и он тоже сел с нами. Пузырьки замечательно поднимались со дна и
щекотали яички всем троим и ничего там не было. Прошло много лет. Естественно,
мы ездили вместе с ним, мы были малоизвестные артисты. Безусловно, был элемент
экономии, мы не выбирали жить в одном номере», – поведал Максим Галкин в ютуб-шоу «А поговорить?».
К несчастью, вместе с Галкиным, Задорновым и Дроботенко в том
злополучном гастрольном туре участвовал и артист-завистник. И этот чудный
человек продолжил распускать слухи о Максиме, правда на этот раз в любовники комику он записал Сергея.
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«А Михал Николаич – это человек особый. Все, кто его знают,
в курсе, что ради красного словца, ради успеха сиюсекундного – отца не пожалеет. Я
источник так и не нашел, где он это сказал конкретно. Когда его спросили: «А
вот вы возили…». А он: «Конечно, я как-то захожу, а они сидят в джакузи», —
смеется Максим Галкин.
Юморист отметил, что Задорнов после вспыхнувшего в прессе в
связи с его высказыванием скандала просил прощения. Между тем Галкина слухи о его якобы интересе к мужчинам не тревожат. Не переживает из-за сплетен и супруга юмориста, певица Алла Пугачева.
Не так давно Максим нашел статью, в которой утверждалось,
что он, овдовев, наконец-то воссоединится с любимым. Автор материала даже
называл имя этого якобы любовника. Галкин показал текст Пугачевой.
«Я спокойна. Я спокойна. Хорошая партия», – процитировал
супругу комик.
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Последнее: В Ленинградской области задержали ранее судимого мужчину, который подозревается в убийстве. Тело погибшего было обнаружено на свалке. По данным газеты «Петербургский дневник», труп был завернут в полиэтиленовый пакет. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
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