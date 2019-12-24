«Хорошая партия»: Пугачева высоко оценила будущего «любовника» Галкина

Еще во время учебы в университете

одногруппник упрекал его в гомосексуальности. «Может быть, потому что у меня

такая интонация, интеллигентность какая-то такая. Я ничем в своей жизни это не

подтверждал. Я понимаю если бы я ходил с парнем или вообще в принципе этим занимался,

то для кого-то это стало бы очевидным», – поведал Максим Галкин.

После, в момент расцвета карьеры, юморист столкнулся с завистливым

коллегой по цеху. Комик не мог простить Галкину нарастающего успеха и распространял грязные слухи о конкуренте. Галкин отметил, что этот артист-неудачник до

сих пор распускает про него сплетни, постоянно высказываясь на эту тему

публично.

Масла в огонь, по словам Галкина, подлил писатель-сатирик Михаил Задорнов. Именно литератор впервые заявил о связи Максима с Сергеем Дроботенко. Михаил Николаевич сказал журналистам, что застукал

комиков в номере.

«Это было в Казахстане. И зашел Задорнов не в номер, а мы все

вместе пошли в баню. Это был банный комплекс. Там было джакузи. Мы сели в

джакузи, и он тоже сел с нами. Пузырьки замечательно поднимались со дна и

щекотали яички всем троим и ничего там не было. Прошло много лет. Естественно,

мы ездили вместе с ним, мы были малоизвестные артисты. Безусловно, был элемент

экономии, мы не выбирали жить в одном номере», – поведал Максим Галкин в ютуб-шоу «А поговорить?».

К несчастью, вместе с Галкиным, Задорновым и Дроботенко в том

злополучном гастрольном туре участвовал и артист-завистник. И этот чудный

человек продолжил распускать слухи о Максиме, правда на этот раз в любовники комику он записал Сергея.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 22 Ноя 2019 в 10:16 PST

«А Михал Николаич – это человек особый. Все, кто его знают,

в курсе, что ради красного словца, ради успеха сиюсекундного – отца не пожалеет. Я

источник так и не нашел, где он это сказал конкретно. Когда его спросили: «А

вот вы возили…». А он: «Конечно, я как-то захожу, а они сидят в джакузи», —

смеется Максим Галкин.

Юморист отметил, что Задорнов после вспыхнувшего в прессе в

связи с его высказыванием скандала просил прощения. Между тем Галкина слухи о его якобы интересе к мужчинам не тревожат. Не переживает из-за сплетен и супруга юмориста, певица Алла Пугачева.

Не так давно Максим нашел статью, в которой утверждалось,

что он, овдовев, наконец-то воссоединится с любимым. Автор материала даже

называл имя этого якобы любовника. Галкин показал текст Пугачевой.

«Я спокойна. Я спокойна. Хорошая партия», – процитировал

супругу комик.

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