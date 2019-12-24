Назван самый безопасный алкогольный напиток для Нового года

Главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн заявил, что самым безопасным алкогольным напитком является сухое бело вино.
«Наиболее безопасный напиток – сухое белое вино. Один-два бокала за ночь и прогулки по заснеженной Москве – это все очень здорово», – сообщил Брюн, передает РИА «Новости».
Он добавил, что большее количество алкоголя вызывает больший токсический эффект.
«Доза должна быть небольшая, а промежутки между употреблением – как можно дольше», – заключил специалист.
Ранее врач-диетолог, автор книг по похудению Михаил Гинзбург в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал, что во время новогодней ночи лучше сосредоточиться на легких овощных закусках и красном сухом вине.
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Последнее: В Ленинградской области задержали ранее судимого мужчину, который подозревается в убийстве. Тело погибшего было обнаружено на свалке. По данным газеты «Петербургский дневник», труп был завернут в полиэтиленовый пакет. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
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