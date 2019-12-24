Назван самый безопасный алкогольный напиток для Нового года

24.12.2019, 14:51, Новости дня

Главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн заявил, что самым безопасным алкогольным напитком является сухое бело вино.

«Наиболее безопасный напиток – сухое белое вино. Один-два бокала за ночь и прогулки по заснеженной Москве – это все очень здорово», – сообщил Брюн, передает РИА «Новости».

Он добавил, что большее количество алкоголя вызывает больший токсический эффект.

«Доза должна быть небольшая, а промежутки между употреблением – как можно дольше», – заключил специалист.

Ранее врач-диетолог, автор книг по похудению Михаил Гинзбург в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал, что во время новогодней ночи лучше сосредоточиться на легких овощных закусках и красном сухом вине.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Ленинградской области задержали ранее судимого мужчину, который подозревается в убийстве. Тело погибшего было обнаружено на свалке. По данным газеты «Петербургский дневник», труп был завернут в полиэтиленовый пакет. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика