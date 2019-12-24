Назван самый безопасный алкогольный напиток для Нового года

Главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн заявил, что самым безопасным алкогольным напитком является сухое бело вино.

«Наиболее безопасный напиток – сухое белое вино. Один-два бокала за ночь и прогулки по заснеженной Москве – это все очень здорово», – сообщил Брюн, передает РИА «Новости».

Он добавил, что большее количество алкоголя вызывает больший токсический эффект.

«Доза должна быть небольшая, а промежутки между употреблением – как можно дольше», – заключил специалист.

Ранее врач-диетолог, автор книг по похудению Михаил Гинзбург в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал, что во время новогодней ночи лучше сосредоточиться на легких овощных закусках и красном сухом вине.

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