Мнение: Внуки Урганта

Иван Ургант — не просто хороший парень, но и примерный семьянин, который взял жену с ребёнком. По-моему, это здорово, когда мужчина способен на это.

Девочка выросла и превратилась в девушку — переехала учиться в Америку, где завела себе чернокожего парня. Вот они:



Фото: Соцсети

Казалось бы, ну кому какое дело до цвета кожи в России? Но — нет, наших граждан буквально порвало от возмущения.

«Твои внуки будут шахтёрами, Ургант» — таково единое мнение обитателей соцсетей.

Что с нами не так? Вот серьёзно — граждане страны, победившей фашизм — что с вами?

Наступает 2020 год, а вы всё ещё судите по человеку по цвету кожи. Вы — белые, и это — единственный повод поднятия вашей самооценки?

Сидя в Зажопинсках, вы пишите человеку, что его внуки будут шахтёрами. Серьёзно? Вы так считаете, отключив совершенно свой мозг?

«Бедный Ваня, внуки будут шахтерами».

Давайте по фактам? Кем будут внуки Урганта, если его приёмная дочь и её парень поженятся? Они будут, во-первых, гражданами Америки, что означает безвизовый въезд в две сони стран.

«мой, мой — все равно не отмоешь».

Во-вторых, у этих детей будет прекрасный старт в виде денег дедушки. Иван зарабатывает за вечер больше, чем вы за пять лет. Это означает, что дети получат хорошее образование. Им не придётся думать, в каком подъезде совокупиться, зачать ребёнка и влезть в ипотеку, как вам и вашим детям.

Вы говорите презрительно, что дети станут шахтёрами? Вам это правда смешно? Вы так пытаетесь поставить себя выше, получая зарплату, над которой можно лишь плакать? По-моему, это глупо и мерзко.

«Главное, чтобы ваши внуки не были шахтерами. Мы, надеюсь, разберемся с такой «тяжелой» ситуацией», — ответила обезумевшим хейтерам Эрика.

Папа моей подруги как-то сказал ей в молодости, что примет любого жениха, лишь бы не чёрный. Я искренне не понимаю этой «логики», когда о человеке судят не по тому, кто он, а какого он цвета.

Разве важен не ум, не любовь к тебе, не доброта, не щедрость с великодушием, не его отношение, а цвет кожи? И это говорите вы — граждане многонациональной страны, которую триста лет совокупляли жёлтые, а потом мордва перемешалась с чувашами!

Вы мните себя чистокровными арийцами? На каком основании базируется ваш бытовой расизм?

Источник: Лена Миро

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