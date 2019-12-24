Участники чемпионата Юниорпрофи рассказывали о своих проектах

В Москве, на территории «Трехгорной мануфактуры», проходит Чемпионат Бизнес-корпораций Юниорпрофи.

Это профориентационное мероприятие, направленное на развитие предпринимательских и инженерных компетенций школьников старше 14 лет.

В чемпионате принимают участие 77 старшеклассников. Они приехали из Москвы, Красноярского края, Иркутской, Ярославской и Нижегородской областях и Краснодарского края. За три дня соревнования конкурсанты должны разработать технологию и бизнес-модель проекта, который будет востребован в современном учебном заведении и полезен как школьникам, так и учителям.

Многие участники чемпионата приехали на соревнование с собственными проектами и бизнес-планами. Так школьники из Иркутской области Алексей Намаконов и Сергей Шульгин разработали модель биогазовой электростанции. По задумке ребят завод будет перерабатывать пищевые и канализационные отходы и производить из них газ. Свой проект старшеклассники защитили на региональном этапе Балтийского научно-инженерного конкурса, и уже в феврале будут презентовать его на всероссийском этапе соревнования в Санкт-Петербурге.

Ученик школы №10 города Рыбинск (Ярославская область) Степан Новожилов разработал для начинающих музыкантов мини-приложение AlphaMusic. Степан запустил эту платформу только в октябре, сейчас же с ним сотрудничают четыре артиста.

— Это музыкальный дистрибьютер, который позволяет исполнителям предоставлять контент на разные площадки и получать за это прибыль. Артист заполняет информацию о треке, после чего мелодия попадает на все российские музыкальные площадки, в том числе «Яндекс.Музыка», Apple Music и другие, — рассказал Степан. В дальнейшем он планирует расширять аудиторию приложения и приглашать к сотрудничеству известных музыкальных деятелей.

Напомним, первый Чемпионат Бизнес-корпораций Юниорпрофи был организован фондом поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» в 2017 году.

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