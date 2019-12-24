Дочь Екатерины Климовой загремела в больницу

Накануне звездная наследница опубликовала загадочный снимок в «Сторис» на своей странице «Инстаграм». На фото девушка запечатлела сама себя в зеркало.
Глядя на кадр, несложно догадаться, что дочь Климовой находится в больнице. В руках Елизавета держит выписной эпикриз.
Что именно с ней произошло, Хорошилова не рассказала. Ее мать, к слову, тоже воздержалась от комментариев. Тем не менее, наследница Екатерины не выложила фотографий с больничной койки.
Возможно, девушка была на плановом осмотре или диспансеризации. С другой стороны нельзя отрицать вероятность того, что она оказалась в медицинском учреждении в результате срочной госпитализации.
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Напомним, 17-летняя дочь Климовой оканчивает 11 класс. Совсем скоро ей предстоит сдача ЕГЭ и поступление в высшее учебное заведение.
К слову, Елизавета уже определилась с будущей профессией. Она собирается связать свою жизнь с журналистикой. Почему Хорошилова не захотела идти по стопам матери – остается загадкой.
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