Гросу на концерте засветила сосок

Украинская певица Grosu (Алина Гросу), которая живет и работает в РФ, на концерте засветила сосок. Фото она разместила в Instagram.
«Так выкладывалась, что все выложилось. Теперь это хэштег под все мои шизанутые фотки», – написала она.
Певица предложила подписчикам рассказать о курьезах, которые произошли с ними.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
#ТакВыкладываласьЧтоВсёВыложилось — Теперь это хэштег под всё мои шизанутые фотки * Предлагаю челендж * какие у вас были казусы в жизни? Признавайтесь * !!!
Где именно проходило выступление, исполнительница не указала.
Алина Гросу родилась 8 июня 1995 года в Черновцах. Сейчас она живет в Москве. Была артисткой продюсерского центра Григория Лепса, но в 2018 году завершила сотрудничество с ним.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Кабинет Министров Украины запустило пилотный проект безбумажных квитанций Check, сообщил 24 декабря в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук. «Правительство запустило пилотный проект безбумажных квитанций Check. Вместо бумажной квитанции об оплате админуслуги люди смогут воспользоваться сервисом check.gov.ua», – написал премьер По его словам, уже через несколько дней Центры предоставления административных услуг не смогут требовать бумажную квитанцию в случае использования Check. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Лимитированный спорткар Aston Martin DBS Superleggera готовится к премьере / 25 ноября
- Противники Хафтара в Ливии заключили соглашение с Турцией о военном сотрудничестве / 19 декабря
- Нардеп Аначенко заявил о нападении на него / 16 декабря
- Стало известно о госпитализации задержанного СБУ российского адвоката / 16 декабря
- Депутата Бурматова госпитализировали с пленарного заседания Госдумы / 10 декабря
- Суд отменил ночной домашний арест для замглавы Киевской таможни / 19 декабря
- Без жилья 15 лет: отчаявшиеся дольщики забрались на крышу долгостроя / 29 ноября
- Светлаков и Ургант обсудили цензуру на Первом канале / 30 ноября