Гросу на концерте засветила сосок

Украинская певица Grosu (Алина Гросу), которая живет и работает в РФ, на концерте засветила сосок. Фото она разместила в Instagram.

«Так выкладывалась, что все выложилось. Теперь это хэштег под все мои шизанутые фотки», – написала она.

Певица предложила подписчикам рассказать о курьезах, которые произошли с ними.

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#ТакВыкладываласьЧтоВсёВыложилось — Теперь это хэштег под всё мои шизанутые фотки * Предлагаю челендж * какие у вас были казусы в жизни? Признавайтесь * !!!

Публикация от GROSU (@alina_grosu) 21 Дек 2019 в 6:02 PST

Где именно проходило выступление, исполнительница не указала.

Алина Гросу родилась 8 июня 1995 года в Черновцах. Сейчас она живет в Москве. Была артисткой продюсерского центра Григория Лепса, но в 2018 году завершила сотрудничество с ним.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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