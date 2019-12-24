Медведев назвал условия для предоставления Беларуси дополнительной помощи из России

Россия предоставит Беларуси дополнительную финансовую помощь в случае согласования всей дорожной карты интеграции двух стран. Об этом 23 декабря заявил журналистам глава российского правительства Дмитрий Медведев, сообщило агентство ТАСС.

По его словам, в дорожной карте не согласован ряд моментов, включая создание наднациональных органов, единую валюту и единый эмиссионный центр.

Медведев отметил, что дорожные карты согласованы и «в принципе» уже можно переходить к «форсированному продвижению» интеграции.

Глава правительства РФ заявил также, что Беларусь имеет «практически восемь миллиардов» российских кредитов.

27 октября министр финансов Беларуси Максим Ермолович сообщил, что Минск отказался от запроса у России около $600 млн, так как у Беларуси нет необходимости в «политических кредитах».

В декабре президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о том, что страна возьмет около $501 млн кредита у Китая.

В марте Лукашенко сетовал, что Москва предоставляла Минску кредиты под 4,8% и почти 9%, тогда как Китай – под 2%.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Кабинет Министров Украины запустило пилотный проект безбумажных квитанций Check, сообщил 24 декабря в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук. «Правительство запустило пилотный проект безбумажных квитанций Check. Вместо бумажной квитанции об оплате админуслуги люди смогут воспользоваться сервисом check.gov.ua», – написал премьер По его словам, уже через несколько дней Центры предоставления административных услуг не смогут требовать бумажную квитанцию в случае использования Check. […]