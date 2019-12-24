Медведев назвал условия для предоставления Беларуси дополнительной помощи из России

Россия предоставит Беларуси дополнительную финансовую помощь в случае согласования всей дорожной карты интеграции двух стран. Об этом 23 декабря заявил журналистам глава российского правительства Дмитрий Медведев, сообщило агентство ТАСС.
По его словам, в дорожной карте не согласован ряд моментов, включая создание наднациональных органов, единую валюту и единый эмиссионный центр.
Медведев отметил, что дорожные карты согласованы и «в принципе» уже можно переходить к «форсированному продвижению» интеграции.
Глава правительства РФ заявил также, что Беларусь имеет «практически восемь миллиардов» российских кредитов.
27 октября министр финансов Беларуси Максим Ермолович сообщил, что Минск отказался от запроса у России около $600 млн, так как у Беларуси нет необходимости в «политических кредитах».
В декабре президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о том, что страна возьмет около $501 млн кредита у Китая.
В марте Лукашенко сетовал, что Москва предоставляла Минску кредиты под 4,8% и почти 9%, тогда как Китай – под 2%.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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