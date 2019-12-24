Беларусь намерена в ближайшие три дня согласовать с Россией интеграционный пакет

Минск и Москва в ближайшие три дня завершат согласование всего пакета интеграционных дорожных карт, чтобы их одобрили главы государств, заявил 23 декабря первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой на приеме в посольстве РФ в Беларуси по случаю 20-летия подписания договора о создании Союзного государства, сообщает tut.by.

«На сегодняшний день у нас, по большому счету, за исключением нескольких вопросов, которые уточнятся в ближайшие 2−3 дня, интеграционный пакет будет согласован. Мы подберем время, чтобы наши лидеры в торжественной обстановке его подписали или парафировали. Это придаст беспрецедентный, новый импульс нашим отношениям», – сказал Крутой.

Он добавил, что «это будет экономика». Крутой отметил, что интеграционная работа шла сперва «очень медленно», поскольку РФ столкнулась «с беспрецедентным внешним давлением и была вынуждена трансформировать свою экономическую и финансовую политику».

«Отсюда и бюджетная консолидация, введение правил, налоговый маневр, политика импортозамещения и прочее», – продолжил белорусский вице-премьер. «И нам как ближайшим партнерам казалось, что это во многом направлено против нас. Российские коллеги из отраслевых ведомств разъяснили, что это не так», – продолжил он.

Глава правительства России Дмитрий Медведев заявил 23 декабря, что пока не согласована «31-я дорожная карта», посвященная дальнейшей интеграции, включая создание наднациональных органов, единой валюты и единого эмиссионного центра, сообщает «Интерфакс-Запад». Российский премеьр заявил, что «сейчас дорога для этого открыта, документы согласованы».

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, писали российские СМИ.

В конце 2018 года российское издание «Московский комсомолец» написало, что президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с презиеднтом РФ Владимиром Путиным 25 декабря 2018 года согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.

В январе 2019 года Лукашенко назвал разговоры о возможном объединении с Россией глупыми и притянутыми за уши, а в феврале призвал не верить и не читать заявления о возможной потере суверенитета Беларуси.

17 апреля Медведев рассказал, что Беларусь получила от Москвы предложения по дальнейшей интеграции с Россией в рамках Союзного государства.

16 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в российском правительстве сообщал, что Россия и Беларусь намерены с января 2021 года объединить экономики. Глава белорусского министерства иностранных дел Владимир Макей заявил, что власти России и Беларуси планируют начать работу над единым Налоговым кодексом.

29 ноября посол Беларуси в Москве Владимир Семашко заявил, что цель Беларуси и РФ создать единый парламент и правительство не изменилась. По данным белорусского издания «Наша Ніва», в посольстве Беларуси утверждают, что слова Семашко вырвали из контекста. Лукашенко сказал, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, «даже братской России».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Кабинет Министров Украины запустило пилотный проект безбумажных квитанций Check, сообщил 24 декабря в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук. «Правительство запустило пилотный проект безбумажных квитанций Check. Вместо бумажной квитанции об оплате админуслуги люди смогут воспользоваться сервисом check.gov.ua», – написал премьер По его словам, уже через несколько дней Центры предоставления административных услуг не смогут требовать бумажную квитанцию в случае использования Check. […]