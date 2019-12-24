Лукашенко выразил недовольство действиями РФ при создании Союзного государства

24.12.2019, 14:37, Новости дня

Союзное государство РФ и Белоруссии не может создаваться так, как это предлагает Москва, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Сегодня нельзя решать вопрос так, как вы (Россия) предлагаете: «Давайте, президентом будет этот, парламент будет этот, сверху вот это сейчас все построим», – сообщил белорусский лидер, передает ТАСС.

Он также заявил, что из-за РФ якобы было упущено время с принятием конституции Союзного государства, передает РИА «Новости».

Ранее Лукашенко заявил, что РФ якобы каждый год «завинчивает гайки» в отношении Белоруссии.



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