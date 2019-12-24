Путин осмотрел новейшие образцы вооружения

Президент Владимир Путин в Национальном центре управления обороной (НЦУО) в Москве провел осмотр современных образцов вооружения и техники.

Главу государства сопровождал министр обороны Сергей Шойгу, передает РИА «Новости».

В ходе осмотра глава оборонного ведомства рассказывал Путину об образцах вооружения.

Президенту продемонстрировали комплекс средств автоматизации минометной (артиллерийской) батареи, комплекс «Адъютант», безэкипажный боевой модуль «Эпоха», ручной комплекс борьбы с беспилотниками «Гарпун-2М», багги российского производства, беспилотник «Феникс», надувную аэролодку «Пиранья2, современные бронежилеты «Топаз», «Тактика», «Калан».

Кроме того, Путину показали находки сентябрьской экспедиции Северного флота и Русского географического общества на Земле Франца-Иосифа.

В ходе экспедиции открыты пять новых географических объектов, уточнили максимальную глубину Баренцева моря (634 метра) и найдены нарты первопроходцев.

«На данный момент в мире известно о существовании еще двух экземпляров, находка будет передана в национальный парк «Русская Арктика» в Архангельске», – доложили главе государства.

Ранее Шойгу доложил Путину о том, что все армейское руководство РФ получило боевой опыт и сообщил, что в Вооруженных силах РФ завершено развертывание лазерных комплексов «Пересвет».

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