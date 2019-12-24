Суд приговорил к двум с половиной годам колонии фигуранта «Болотного дела» Бученкова. Он бежал из РФ и получил убежище в Литве

Замоскворецкий районный суд Москвы 24 декабря приговорил фигуранта «Болотного дела» Дмитрия Бученкова к двум с половиной годам колонии общего режима, признав его виновным в участии в массовых беспорядках и применении неопасного для жизни насилия к силовикам. Однако с учетом времени в СИЗО суд зачел Бученкову уже отбытый срок за весь срок лишения свободы, и в связи с этим постановил отменить меру пресечения и закрыть дело о его розыске.

Дело Бученкова начали рассматривать еще в 2017 году, но перед прениями обвиняемый уехал из России и вскоре получил политическое убежище в Литве, из-за чего процесс приостановили. Спустя два года по ходатайству следствия дело рассмотрели в заочном режиме.

Бученков – 39-летний кандидат политических наук, бывший заместитель заведующего кафедрой истории медицины и социально-гуманитарных наук Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова и 35-й фигурант «Болотного дела». В России он был обвинен в том, что 6 мая 2012 года в Москве на Болотной площади переворачивал кабины биотуалетов, распылял газ из баллончика, бил полицейских (в приговоре сказано, что они получили «закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы виска, перелом носа и другие травмы») и бросал в них какие-то предметы. Потерпевшими по делу Бученкова проходили пять полицейских, обвинение требовало для подозреваемого восемь лет колонии общего режима.

Обвинение строится на показаниях секретных свидетелей и сотрудников полиции: они утверждают, что якобы опознали в Бученкове человека, которого они видели 6 мая.

Сам Бученков и его адвокаты говорят, что его вообще в тот день не было на Болотной площади, и пытались это доказать при помощи показаний свидетелей и личной переписки. Но обвинение доводы защиты в расчет не брало. В приговоре сказано, что «версия защиты о том, что Бученкова не было на Болотной площади, несостоятельна».

Бученков был задержан в декабре 2015 года и почти полтора года просидел в СИЗО. В марте 2017 года он был помещен под домашний арест, но сотрудники ФСИН не надели на него электронный браслет, что и позволило Бученкову уехать из России.

Европейский суд по правам человека решил, что российские власти нарушили в отношении Бученкова статьи 5 в части 3 и 4 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующие судебное разбирательство в течение разумного срока и безотлагательное рассмотрение судом правомерности его заключения под стражу. Ему назначили компенсацию в 2,6 тысячи евро.

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