Власти украинского Ровно запретили «девиантные» ЛГБТ-марши, сославшись на Семейный кодекс

Депутаты городского совета украинского Ровно 24 декабря запретили проведение в городе маршей равенства. Местное ЛГБТ-сообщество было намерено провести акцию в Ровне 1 января.

«Запретить на территории города Ровно пропаганду различных видов девиантного полового поведения, в том числе в форме так называемых «маршей равенства», «прайдов», «фестивалей квир-культуры» и так далее, проходящих в местах массового досуга семей с детьми», – говорится в решении горсовета. За него проголосовали 36 депутатов, двое воздержались, против не голосовал никто.

Как передают УНИАН и «Громадске» депутаты мотивировали запрет действующим в Украине Семейным кодексом и его статьей 3, в которой сказано: «Семья создается на основании брака, кровного родства, усыновления, а также на иных основаниях, не запрещенных законом и не противоречащих моральным основам общества».

Также, по их мнению, перечисленные выше ЛГБТ-мероприятия «представляют угрозу институту семьи, включают в себя элементы сексуального или эротического характера».

В Ровне 1 января планируется проведение мероприятий по случаю очередной годовщины со дня рождения украинского националиста Степана Бандеры.

В Киеве и нескольких других городах Украины уже несколько раз за последние годы проходили гей-парады и другие ЛГБТ-мероприятия, несмотря на то, что они не одобряются значительной частью общества. Однако в 2018 году организаторы шествия за права трансгендерных людей в Киеве приняли решение отменить акцию после того, как на ее участников напали праворадикальные активисты.

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