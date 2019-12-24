Употребление растительной пищи повышает защитные силы кишечника против патогенных бактерий

Ранее было показано, что рацион, богатый фруктами и овощами, способствует процветанию «хороших» бактерий в кишечнике. А они, как выяснилось, в свою очередь, помогают бороться с болезнетворными микроорганизмами

Tweet

Одним из наиболее распространенных типичных представителей кишечной микробиоты является кишечная палочка (Escherichia coli). Большинство ее штаммов вполне безобидны, но существуют и патогенные эшерихии, которые могут стать причиной серьезного воспаления толстой кишки, диареи, рвоты, а иногда и смерти. «Хорошие» и «плохие» эшерихии конкурируют между собой, причем вторые стремятся вытеснить первых и проникнуть в кишечный эпителий, используя для этого различные стратегии. Но есть обнадеживающая новость: мы можем помочь своим «хорошим» бактериям, если правильно их кормить. Ученые из Юго-западного медицинского центра Техасского университета обнаружили, что у мышей, получавших в качестве пищевой добавки пектин (вещество, присутствующее во многих фруктах и ​​овощах), увеличивалась сопротивляемость организма кишечным инфекциям. Это связано с тем, что при переваривании пектина «хорошие» бактерии выделяют галактуроновую кислоту, которая, как считают ученые, может подавлять вирулентность патогенных штаммов. Осталось проверить эту гипотезу на людях.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Житель подмосковного Ногинска выжил после того, как ему выстрелили в лицо из пистолета. Уточняется, что на мужчину напали двое злоумышленников. Личности злоумышленников уже установлены. Оба имеют судимости. По данным сайта «Подмосковье сегодня», бандиты похитили похитили у пострадавшего четыреста рублей, телефон и скрылись. Сумма ущерба превысила семнадцать тысяч рублей.