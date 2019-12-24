Прохор Шаляпин вышел в свет вместе с Ларисой Копенкиной. Они спели дуэтом юмористическую песню «Мы не такие», которую можно скачать на любой музыкальной платформе.

Совсем недавно Прохор Шаляпин объявил о том, что их отношения с Цымбалюк-Романовской закончены. Он отметил, что в разрыве виноваты оба, так как не стоило выставлять счастье напоказ. Певец не собирался создавать семью с пианисткой, поэтому дальнейшее развитие этого сценария невозможно.

Настала пора новогодних корпоративов, и Прохор Шаляпин засветился на празднике агентства недвижимости «На Петровке». Он спел вместе с бизнес-леди Ларисой Копенкиной песню «Мы не такие». Об этом оба рассказали на своих страницах в Instagram. Дуэт бывших супругов взволновал подписчиков, которые задались вопросом о возобновлении их отношений.

В комментариях к публикации Шаляпина Копенкина не сдержала эмоций и поделилась ими под видео. Многие фолловеры отметили, что они отлично смотрятся вместе. На своей странице в Instagram бизнес-леди сообщила, что Прохор Шаляпин пока еще свободен, опровергая тем самым слухи о возобновлении отношений между ними.

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