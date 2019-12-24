Все армейское руководство РФ получило боевой опыт

Министр обороны Сергей Шойгу в ходе коллегии военного ведомства с участием президента Владимира Путина заявил, что все командующие военных округов в РФ имеют боевой опыт.
«Боевой опыт получили все командующие войсками военных округов, общевойсковыми армиями, армиями ВВС и ПВО, командиры дивизий, бригад и полков, 90% летного состава, 56% специалистов ПВО, 61% ВМФ, 98% военной полиции, 78% инженерных войск», – доложил Шойгу, передает ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что высокая боеготовность российской армии гарантирует мир и безопасность страны.
«Общий анализ состояния вооруженных сил показывает их высокую боеготовность. Все виды и рода войск способны выполнять свои задачи по предназначению, гарантировать мир и безопасность России», – отметил президент, информирует РИА «Новости».
По мнению Путина, высокая боеготовность очень важна. Он напомнил, что высокая напряженность не спадает на Ближнем Востоке, в Афганистане, на Корейском полуострове, а у границ РФ растет инфраструктура НАТО.
Ранее в ходе заседания коллегии Шойгу сообщил, что в Вооруженных силах РФ завершено развертывание лазерных комплексов «Пересвет», также подошла к концу масштабная работа по перевооружению всех ракетных бригад Сухопутных войск на комплекс «Искандер».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Глава Минпросвещения Ольга Васильева отметила, что запрет на использовании мобильных телефонов во время уроков положительно сказался на учениках, в частности улучшилось внимание и умственная работоспособность школьников. Глава ведомства добавила, что от использования мобильных телефонов в учебном процессе отказались около 18,7 тыс. российских школ. «Опрос, который провел Роспотребнадзор буквально за короткое время после предложенных нововведений, показал: […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Патриарх Кирилл напомнил священникам о недопустимых темах на исповеди / 20 декабря
- Чиновница из Ленобласти матом призвала молодежь к усердной работе / 6 декабря
- Большинство россиян отвергли идею приравнивания электронных сигарет к табаку / 2 декабря
- В Шереметьево сел «Суперджет» с неисправным бортовым оборудованием / 9 декабря
- DW: силовик из Беларуси заявил, что участвовал в убийствах оппонентов Лукашенко. Сейчас он просит политубежище в Европе / 16 декабря
- МИД заявил об открытом преследовании агентства Sputnik властями Эстонии / 12 декабря
- Песков: Зеленский хочет решить проблему Донбасса, но для этого нужен мощный ресурс власти / 15 декабря
- Россияне назвали «героя нашего времени» / 6 декабря