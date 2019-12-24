Все армейское руководство РФ получило боевой опыт

Министр обороны Сергей Шойгу в ходе коллегии военного ведомства с участием президента Владимира Путина заявил, что все командующие военных округов в РФ имеют боевой опыт.

«Боевой опыт получили все командующие войсками военных округов, общевойсковыми армиями, армиями ВВС и ПВО, командиры дивизий, бригад и полков, 90% летного состава, 56% специалистов ПВО, 61% ВМФ, 98% военной полиции, 78% инженерных войск», – доложил Шойгу, передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что высокая боеготовность российской армии гарантирует мир и безопасность страны.

«Общий анализ состояния вооруженных сил показывает их высокую боеготовность. Все виды и рода войск способны выполнять свои задачи по предназначению, гарантировать мир и безопасность России», – отметил президент, информирует РИА «Новости».

По мнению Путина, высокая боеготовность очень важна. Он напомнил, что высокая напряженность не спадает на Ближнем Востоке, в Афганистане, на Корейском полуострове, а у границ РФ растет инфраструктура НАТО.

Ранее в ходе заседания коллегии Шойгу сообщил, что в Вооруженных силах РФ завершено развертывание лазерных комплексов «Пересвет», также подошла к концу масштабная работа по перевооружению всех ракетных бригад Сухопутных войск на комплекс «Искандер».

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