Украинцы высказались против переноса Рождества

24.12.2019, 14:30, Новости дня

Против переноса дня празднования Рождества с 7 января на 25 декабря выступает 64% жителей Украины, показал опрос, проведенный украинской социологической группой «Рейтинг».

Поддержали перенос праздника 25% украинцев. 7% заявили, что им все равно, а 4% респондентов затруднились ответить. 

«Больше всего сторонников идеи переноса Рождества на Западе: 43% поддерживают и почти столько же не поддерживают. В других макрорегионах опрошенные скорее против переноса: в Центре 23% – за и 66% – против, на Юге – 15% и 74% соответственно, на Востоке – 14% и 74%. Несколько больше поддерживают эту инициативу более обеспеченные и опрошенные среднего и старшего возраста», – говорится в сообщении на сайте социологической группы.

В целом, число тех, кто поддерживает перенос дня празднования Рождества, возросло. Так, в 2016 году идею поддержали всего 15% украинцев, 65% высказались против.

Ранее глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний заявил, что украинцы пока не поддержали инициативу по изменению церковного календаря и перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Глава Минпросвещения Ольга Васильева отметила, что запрет на использовании мобильных телефонов во время уроков положительно сказался на учениках, в частности улучшилось внимание и умственная работоспособность школьников. Глава ведомства добавила, что от использования мобильных телефонов в учебном процессе отказались около 18,7 тыс. российских школ. «Опрос, который провел Роспотребнадзор буквально за короткое время после предложенных нововведений, показал: […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика