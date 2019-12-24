Ассистентка Евгения Петросяна Татьяна Брухунова не может нормально поесть на отдыхе в Германии

Татьяна Брухунова пояснила подписчикам в Instagram о своем режиме питания. Оказывается, будучи на отдыхе в Германии, ассистентка Евгения Петросяна не может нормальность поесть.
Молодая помощница артиста проводит декабрьский отпуск за границей. По словам Татьяны Брухуновой, она столкнулась с гастрономической проблемой, поскольку находится в постоянном поиске вкусной пищи. Как сказала россиянка, в каждом кафе или ресторане в меню можно найти различные колбасные изделия, сосиски, супы с копченостями, а паровой или тушеной еды в широком ассортименте нет. Даже в самых шикарных заведениях она отсутствует. «Максимум, что можно найти — это добротную пасту», — пожаловалась возлюбленная Петросяна.
Оказалось, Брухунова уже больше года не ест хлеб и другие мучные изделия, поэтому не хочет ломать схему рациона на отдыхе в Германии. По этой причине партнерша Евгения Вагановича с нетерпением ждет возвращения домой.
Ранее СМИ писали, что комик и его ассистентка связали себя узами брака, однако пара не подтвердила эту информацию. Экс-супруга Петросяна Елена Степаненко отметила: она желает бывшему мужу только счастья.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Глава Минпросвещения Ольга Васильева отметила, что запрет на использовании мобильных телефонов во время уроков положительно сказался на учениках, в частности улучшилось внимание и умственная работоспособность школьников. Глава ведомства добавила, что от использования мобильных телефонов в учебном процессе отказались около 18,7 тыс. российских школ. «Опрос, который провел Роспотребнадзор буквально за короткое время после предложенных нововведений, показал: […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Загитова исполнила поддержку в паре на репетиции шоу / 21 декабря
- Прилепина навечно заблокировали в соцсети «ВКонтакте» за помощь Донбассу / 17 декабря
- По делу об аварии с автобусом в Забайкалье задержан организатор перевозок / 2 декабря
- Участнику беспорядков на Болотной площади заочно зачли 2,5 года / 24 декабря
- Малышева развеяла мифы об МРТ / 7 декабря
- Готовившая по рецепту из Сети пенсионерка устроила взрыв в Москве / 19 декабря
- Медведев оценил протокол соглашения по газу с Украиной / 23 декабря
- Лоза оскорбил Любовь Успенскую / 12 декабря