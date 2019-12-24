Ассистентка Евгения Петросяна Татьяна Брухунова не может нормально поесть на отдыхе в Германии

Татьяна Брухунова пояснила подписчикам в Instagram о своем режиме питания. Оказывается, будучи на отдыхе в Германии, ассистентка Евгения Петросяна не может нормальность поесть.

Молодая помощница артиста проводит декабрьский отпуск за границей. По словам Татьяны Брухуновой, она столкнулась с гастрономической проблемой, поскольку находится в постоянном поиске вкусной пищи. Как сказала россиянка, в каждом кафе или ресторане в меню можно найти различные колбасные изделия, сосиски, супы с копченостями, а паровой или тушеной еды в широком ассортименте нет. Даже в самых шикарных заведениях она отсутствует. «Максимум, что можно найти — это добротную пасту», — пожаловалась возлюбленная Петросяна.

Оказалось, Брухунова уже больше года не ест хлеб и другие мучные изделия, поэтому не хочет ломать схему рациона на отдыхе в Германии. По этой причине партнерша Евгения Вагановича с нетерпением ждет возвращения домой.

Ранее СМИ писали, что комик и его ассистентка связали себя узами брака, однако пара не подтвердила эту информацию. Экс-супруга Петросяна Елена Степаненко отметила: она желает бывшему мужу только счастья.

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