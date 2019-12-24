В койке бабушки стонут громче: интимные причины разрыва Шаляпина и Цымбалюк-Романовской

Сам Прохор Шаляпин отказывается комментировать глобальные перемены в личной жизни. Но о косвенных причинах «Дни.ру» рассказал близкий друг певца. «Прохору всегда нравились женщины постарше, – уверяет друг. – Мол, они более опытные, горячие, страстные, ненасытные, отдаются с больше страстью да и стонут в постели сильнее».
Прохор, по словам его знакомого, любит чувствовать себя в постели молодым горячим самцом. «Дамы постарше его дико заводят, – продолжает друг. – И Лариса Копенкина, которая была старше почти в два раза, для него – идеальный вариант. Она такая затейница в постели! И игрушки любит, и белье эротичное, и ролевые игры!»
Напомним, что помимо Ларисы Копенкиной и Виталиной Цымбалюк-Романовской у Шаляпина был роман с Анной Калашниковой. Сегодня же многие гадают, с кем еще мог бы соединить душу и тело молодой артист. Среди возможных кандидаток самые завидные невесты страны – Нелли Кобзон, Людмила Поргина, Ирина Мирошниченко и Светлана Светличная. Союз с каждой из них был бы прекрасным и романтичным.
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Прохор всегда мечтал о ребенке. Благодаря суррогатному материнству или модному среди звезд ЭКО любая из вышеназванных прелестниц могла бы осчастливить артиста и подарить ему наследников.
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