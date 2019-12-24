Лукашенко предложил помощь российским спортсменам на Олимпиаде

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что Белоруссия готова помочь «чистым» российским спортсменам на новых Олимпийских играх.

«Это надо садиться и договариваться. Если это не вопреки хартии олимпийской, я думаю, это не противоречит, если ваши и наши федерации договорятся, то почему нет? Это будет успешная страница наших отношений по очень больному вопросу. А мы родные. Поэтому я это не исключаю, если это актуально для россиян», – сказал Лукашенко в эфире «Эхо Москвы», передает РИА «Новости».

Белорусский президент добавил, что Россию вопросами допинга в спорте «ставят на колени», по его мнению, это неправильно, так как «допинг есть везде».

9 декабря исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.

Исполком Олимпийского комитета РФ единогласно поддержал решение набсовета Российского антидопингового агентства не соглашаться с вердиктом ВАДА по лишению РУСАДА статуса соответствия.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Глава Минпросвещения Ольга Васильева отметила, что запрет на использовании мобильных телефонов во время уроков положительно сказался на учениках, в частности улучшилось внимание и умственная работоспособность школьников. Глава ведомства добавила, что от использования мобильных телефонов в учебном процессе отказались около 18,7 тыс. российских школ. «Опрос, который провел Роспотребнадзор буквально за короткое время после предложенных нововведений, показал: […]