Участнику беспорядков на Болотной площади заочно зачли 2,5 года

Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор находящемуся в международном розыске по делу о массовых беспорядках на Болотной площади Дмитрию Бученкову.
«Признать подсудимого Бученкова виновным и путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ему два года и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», – цитирует судью Ларису Семенову ТАСС.
Также в приговоре отмечается, что наказание Бученкову следует считать отбытым, розыскные действия необходимо прекратить.
«Теперь Бученков может возвращаться домой», – сообщила адвокат осужденного Светлана Сидоркина.
Бученков был задержан вечером 2 декабря 2015 года. Ему предъявили обвинение в участии в массовых беспорядках и четырех эпизодах нападения на сотрудника полиции (ч. 2 ст. 212 и ч. 1 ст. 318 УК РФ). Свою вину он не признавал. Басманный суд Москвы санкционировал его арест сроком на два месяца.
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