Самый первый Новый год в 7208 году от сотворения мира

Ровно 316 лет назад, то есть до наступления нового XVIII века, Новый год отмечали 1 сентября, а отсчет производился от сотворения мира. Петр I, страстный поклонник западной культуры, повелел унифицировать календарь русский и европейский.

В самом указе жителям столицы, тогда еще Москвы, предписывалось на «больших и проезжих знатных улицах», украсить свои дома на время с первого по седьмое января ветвями сосновых, еловых и можжевеловых деревьев. Наступление Нового года должно было отмечаться совершением специальных богослужений в церквах и молельнях.

Марка 1989 года. (wikimedia.org)

Сегодня этот праздник ассоциируется у нас с целым набором традиционных составляющих: шампанское, салат оливье, новогодняя елка, мандарины, Дед Мороз и Снегурочка. Все это появилось уже значительно позднее, а вот фейерверки — «огненные потехи» Петра — стали неотъемлемым атрибутом празднования именно в начале XVIII века. Сам Петр заявлял, что если любимым развлечением его отца являлась охота, то его это не забавляет, но с юности у него «была большая страсть к мореплаванию и фейерверкам.

Все известные тогда в Европе изделия потешной пиротехники получили применение и в фейерверках, устраивавшихся в России. «Верховые» фигуры — ракеты и им подобные — отрывались от земли и быстро поднимались вверх, оставляя плавные или зигзагообразные светящиеся следы. Другие («низовые») во время своего сгорания производили огненно-световые эффекты или громкие выстрелы на площадке фейерверочного зрелища. Разнообразные сочетания «верховых» и «низовых» фигур составлялись в красивые и затейливые композиции. На довольно значительной высоте можно было достичь эффекта огромных огненных букетов, сноп, гирлянд, а на площадке — ряды блестящих фонтанов, водяные каскады, лиственные и цветочные мозаики, ослепительные солнца и колеса, вертящиеся мельницы, бриллиантовые пирамиды и иные виды фейерверочного убранства.

Праздничный фейерверк. (wikimedia.org)

Неотъемлемым элементом украшения огненных новогодних представлений стали символы, аллегории и эмблемы. Они отражали не отвлеченные и абстрактные представления, а достаточно конкретные реальные идеи, задачи, события, которые уже свершились или только подготавливались. Так, например, аллегория в виде белки, грызущей орех, с надписью «Без труда не получишь» — напоминала об усилиях русской армии, предпринятых для овладения шведской крепостью Нотебург (Орешек), и одновременно призывала к преодолению других трудностей, встречавшихся в ходе Северной войны.



«Штурм крепости Нотебург 11 октября 1702 года» Коцебу. Источник: wikimedia.org

Во время отмечания Нового года в Петровской России не только устраивали красочные фейерверки, но активно использовали в развлекательных целях артиллерию.

Неотъемлемой чертой петровского новогоднего празднества стали ассамблеи — именно при Петре начали устраивать эти знаменитые увеселительные встречи, балы и прочие собрания с питьем и танцами, которые Петр своим указом от 1718 года обязал «всех чиновных лиц, живущих в Петербурге, проводить регулярно по очереди». Впервые на этих собраниях появились женщины в «зазорных» платьях с декольте и оголенными руками, которые должны были «пить и веселиться» наравне с мужчинами.

Ассамблея. (wikimedia.org)

Интересен также и тот факт, что при Петре каждое новогоднее празднование было посвящено военным победам или подписанию мирного договора.

Так, например, в 1711 году Россия была вынуждена вести войну на два фронта — со Швецией на Севере и с Турцией на Юге, что было весьма затруднительно. Подписание мирного договора с Турцией и отказ от некоторых крепостей на юге позволил России освободить войска для более успешных боевых действий против Швеции, что и предопределило дальнейшую победу в Северной войне. По этому поводу 1 января 1712 года в Петербурге был устроен грандиозный фейерверк. Его специальные декорации, запечатленные на гравюре А. Зубова, отразили упомянутые события 1710—1711 годов. Театр фейерверочного представления находился на ледяном поле Невы, напротив дворца ближайшего сподвижника Петра, светлейшего князя Александра Меншикова. Там было построено декоративное сооружение в виде триумфальных ворот. Эти «врата» были оснащены разнообразными изделиями увеселительной пиротехники, создававшими при своем сгорании разнообразные огненно-световые эффекты. Вокруг «врат» также размещались комплексы фейерверочных изделий. В проемах арок и в других местах и по фасаду триумфальных ворот показывались последовательно транспаранты, эмблемы, раскрывавшие содержание фейерверочного представления.

Васильевский остров. (wikimedia.org)

В последнем отделении фейерверочного представления была введена в действие декорация, находившаяся в проеме центральной арки. В описании зрелища сказано: «Потом окажется крепость морская, у которой в одной куртине подпись сия: «бог укрепи камень сей». Значит сие крепость Сапктъпитеръбурх. В другой куртине сие подписание: «На счастливое шествие сему». Причем корабль со всеми парусами по ветру в гавань прибываеть. Значит сие какую благость впредь государству чрез сие привлечет». Таким образом, в представлении подчеркивалось значение Петербурга и строившегося здесь флота. Появление декорации, изображавшей Петербург, сопровождалось действием расположенных на ней изделий увеселительной пиротехники. В описании фейерверка далее говорится: «Потом как сие скончается, начнет крепость вновь из себя выпущать патроны и гранаты беспрестанно, при том ракеты и многие разные люсты-кугели со беспрестанною пушечною пальбою».

План проведения праздника. (wikimedia.org)

Новый год в петровскую эпоху отмечался широко и с настоящим русским размахом. Красочные и пышные фейерверки настолько уверенно вошли в нашу жизнь, что и сегодня без них не обходится ни один Новый год. И, несмотря на то, что в начале XVIII века некоторых приходилось буквально палками загонять на праздничное веселье, сегодня уже радоваться этому празднику никто не заставляет — все и сами ждут его с нетерпением!

Источник: Дилетант

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Глава Минпросвещения Ольга Васильева отметила, что запрет на использовании мобильных телефонов во время уроков положительно сказался на учениках, в частности улучшилось внимание и умственная работоспособность школьников. Глава ведомства добавила, что от использования мобильных телефонов в учебном процессе отказались около 18,7 тыс. российских школ. «Опрос, который провел Роспотребнадзор буквально за короткое время после предложенных нововведений, показал: […]