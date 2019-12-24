СМИ: Состояние худрука «Современника» Галины Волчек стабилизировалось

Совсем недавно СМИ сообщали о срочной госпитализации худрука театра «Современник». Согласно новой информации, состояние Галины Волчек стабилизировалось.
В пресс-службе культурного учреждения заявили, что артистке стало лучше. Служащие и сотрудники «Современника» выразили надежду, что художественный руководитель очень скоро поправится и вернется к ним. Ранее СМИ, ссылаясь на слова директора театра Игоря Попова, сообщили, что Галина Волчек попала в больницу из-за воспаления легких.
Актриса начала работать на должности режиссёра в 1971-м году. Сейчас она почти не снимается в кино и не играет в спектаклях, однако продолжает работать руководителем учреждения.
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