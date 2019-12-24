Муж Екатерины Дуровой рассказал о причине ее скоропостижной смерти

Муж Екатерины Дуровой в рассказе об уходе актрисы 13 декабря, «буквально за два дня», рассказал о причине ее скоропостижной смерти. Своим горем Владимир Ершов поделился с людьми в программе «Ты не поверишь».
В театре на Малой Бронной многие даже не догадывались о серьезном недуге Дуровой, настолько мужественно она боролась с онкологией. Две сложный операции за два дня не позволили организму выдержать нагрузку. Супруг актрисы считает, что рак удалось победить, но к внезапной кончине привела лучевая болезнь, поразившая кишечник.
Коллектив театра, которому Екатерина Дурова отдала 35 лет жизни, скорбит в связи с её безвременным уходом. Талантливая актриса заслужила авторитет и уважение сотрудников. К ним присоединяются и многочисленные зрители, чье признание и любовь она снискала своим многолетним творческим трудом. Похоронена Дурова на Митинском кладбище, проститься с ней пришли не только близкие люди, но и ее поклонники и коллеги. Они вспоминали о том, как достойно вела себя актриса во время страшной болезни, как верила, что сила духа способна противостоять любым жизненным испытаниям.
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