Муж Екатерины Дуровой рассказал о причине ее скоропостижной смерти

24.12.2019, 14:21, Разное

Муж Екатерины Дуровой в рассказе об уходе актрисы 13 декабря, «буквально за два дня», рассказал о причине ее скоропостижной смерти. Своим горем Владимир Ершов поделился с людьми в программе «Ты не поверишь».
В театре на Малой Бронной многие даже не догадывались о серьезном недуге Дуровой, настолько мужественно она боролась с онкологией. Две сложный операции за два дня не позволили организму выдержать нагрузку. Супруг актрисы считает, что рак удалось победить, но к внезапной кончине привела лучевая болезнь, поразившая кишечник.

Коллектив театра, которому Екатерина Дурова отдала 35 лет жизни, скорбит в связи с её безвременным уходом. Талантливая актриса заслужила авторитет и уважение сотрудников. К ним присоединяются и многочисленные зрители, чье признание и любовь она снискала своим многолетним творческим трудом. Похоронена Дурова на Митинском кладбище, проститься с ней пришли не только близкие люди, но и ее поклонники и коллеги. Они вспоминали о том, как достойно вела себя актриса во время страшной болезни, как верила, что сила духа способна противостоять любым жизненным испытаниям.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Глава Минпросвещения Ольга Васильева отметила, что запрет на использовании мобильных телефонов во время уроков положительно сказался на учениках, в частности улучшилось внимание и умственная работоспособность школьников. Глава ведомства добавила, что от использования мобильных телефонов в учебном процессе отказались около 18,7 тыс. российских школ. «Опрос, который провел Роспотребнадзор буквально за короткое время после предложенных нововведений, показал: […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика