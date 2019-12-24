Для морской авиации РФ отремонтировали «охотника за подлодками» Ту-142МЗ

Согласно сообщению пресс-центра ОАК, для подразделения военно-морской авиации РФ вернули в строй отремонтированного «охотника за подлодками» Ту-142МЗ. Работы по перевооружению воздушного судна проводились в Таганроге специалистами местного авиазавода.

Пройдя все необходимые испытания после ремонта, самолет Ту-142МЗ был передан членам экипажа авиации Тихоокеанского флота. Воздушное судно самостоятельно совершило перелет к месту своего постоянного базирования. В оборонном ведомстве уверяют, что «охотник за подлодками» в результате проведенных восстановительных работ сможет длительное время пребывать «в строю».

Противолодочный самолет дальней авиации Ту-142 разработали в ОКБ Туполева. Его выпуск осуществлялся с конца 60-х до середины 90-х. Главной задачей конструкторов было создание эффективного самолета дальней океанской разведки, а также обнаружение подводных боевых единиц противника. С 1968 года военпром произвол почти сотню «охотников за подлодками», которые отличались своими модификациями. Несмотря на то, что Ту-142 представляет собой советское наследие, он остается опасным оружием. Летом этого года в США обратили пристальное внимание на два противолодочных самолета, выполнявших над нейтральной тихоокеанской акваторией продолжительный полет. «Охотники» пролетели у западных окраин Канады и Аляски, а также проследовали по маршруту вдоль Алеутских островов.

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