Лукашенко назвал планы размещения российской базы в Белоруссии «болтовней» Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что тема открытия российской базы ВВС в республике была «болтовней» Москвы.
«Это был с вашей стороны, пусть меня извинят ваши политики и руководители, обычный фейк, как это называется. Ну, может, это я не точно выразился, это модное слово, но это была просто болтовня, не знаю, кому она была нужна», – сказал Лукашенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в ответ на вопрос о заявлениях о возможном открытии военной базы РФ в Белоруссии.
Как сказал белорусский президент, речь шла о том, что якобы российское руководство намерено открыть новую базу военно-воздушных сил где-то в районе Бобруйска, передает РИА «Новости».
Кроме того, белорусский президент заявил, что РФ после распада Советского Союза якобы не платила за свои военные базы в Белоруссии, передает ТАСС.
В ноябре госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Москва предлагала разместить на территории Белоруссии российскую базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ.
В октябре пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что в данный момент Москва и Минск не обсуждают создание военной базы РФ в Белоруссии, между двумя государствами имеются обязательства, которые компенсируют ее отсутствие.
В конце 2018 года президент Белоруссии Александр Лукашенко также заявил о «ненужности» российской военной базы, а также напомнил об оплате за действующие военные объекты России. В то же время он пригрозил «что-то разместить в Белоруссии» в противовес базе США в Польше.
Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о том, какие военные силы РФ следует разместить в Белоруссии.
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