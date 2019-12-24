Су-57 провел стрельбы из нового вооружения в Сирии

Истребитель Су-57 испытал в Сирии новые образцы ракетно-бомбового вооружения, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на итоговой коллегии министерства с участием президента Владимира Путина.
«В Сирии в боевой работе проверили [вертолет] Ми-28НМ, беспилотный летательный аппарат «Иноходец» в ударном варианте, новые образцы ракетно-бомбового вооружения истребителя Су-57», – сообщил министр обороны, передает ТАСС.
В конце декабря сообщалось, что российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап испытаний в Сирии.
Во вторник бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко заявил, что двигатель истребителя Су-57, который разбился в Хабаровском крае, на испытаниях тестировали по специальным программам на максимальных режимах.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Все проверенные Союзом потребителей РФ “Росконтроль” образцы красной икры были заражены кишечной палочкой. Об этом 23 декабря на пресс-конференции в агентстве НСН заявил сопредседатель “Росконтроля” Александр Борисов. Видео брифинга опубликовано на YouTube-канале агентства. “Во всех образцах, проверенных Союзом потребителей “Росконтроль“, консерванты в икре не обнаруживались, но во всех образцах обнаружилась кишечная палочка. Делайте выводы по […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Главы Генштабов РФ и США провели переговоры / 18 декабря
- Махмуд Аббас пригласил Путина на Рождество в Вифлеем / 26 ноября
- При тушении пожара на складе завода в Екатеринбурге произошел взрыв / 11 декабря
- Робот «Федор» назвал американскую ракету страшной / 7 декабря
- Меркель снова сфотографировали в супермаркете / 7 декабря
- Кадыров высказался о возможности найти работу за пределами Чечни / 23 декабря
- Причина ожирения — избыток питания, а не недостаток активности / 19 декабря
- Путин согласился с введением ответственности для чиновников за оскорбления / 10 декабря