Су-57 провел стрельбы из нового вооружения в Сирии

Истребитель Су-57 испытал в Сирии новые образцы ракетно-бомбового вооружения, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на итоговой коллегии министерства с участием президента Владимира Путина.

«В Сирии в боевой работе проверили [вертолет] Ми-28НМ, беспилотный летательный аппарат «Иноходец» в ударном варианте, новые образцы ракетно-бомбового вооружения истребителя Су-57», – сообщил министр обороны, передает ТАСС.

В конце декабря сообщалось, что российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап испытаний в Сирии.

Во вторник бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко заявил, что двигатель истребителя Су-57, который разбился в Хабаровском крае, на испытаниях тестировали по специальным программам на максимальных режимах.

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