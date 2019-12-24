Су-57 провел стрельбы из нового вооружения в Сирии

24.12.2019, 14:19, Новости дня

Истребитель Су-57 испытал в Сирии новые образцы ракетно-бомбового вооружения, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на итоговой коллегии министерства с участием президента Владимира Путина.

«В Сирии в боевой работе проверили [вертолет] Ми-28НМ, беспилотный летательный аппарат «Иноходец» в ударном варианте, новые образцы ракетно-бомбового вооружения истребителя Су-57», – сообщил министр обороны, передает ТАСС.

В конце декабря сообщалось, что российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап испытаний в Сирии.

Во вторник бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко заявил, что двигатель истребителя Су-57, который разбился в Хабаровском крае, на испытаниях тестировали по специальным программам на максимальных режимах.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Все проверенные Союзом потребителей РФ “Росконтроль” образцы красной икры были заражены кишечной палочкой. Об этом 23 декабря на пресс-конференции в агентстве НСН заявил сопредседатель “Росконтроля” Александр Борисов. Видео брифинга опубликовано на YouTube-канале агентства. “Во всех образцах, проверенных Союзом потребителей “Росконтроль“, консерванты в икре не обнаруживались, но во всех образцах обнаружилась кишечная палочка. Делайте выводы по […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonlin[email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика