Худрук «Современника» Волчек экстренно госпитализирована

Российский театральный режиссер и актриса, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек попала в реанимацию из-за проблем с сердцем, после чего впала в кому. Об этом сообщается на официальном сайте театра «Современник».
«23 декабря художественный руководитель театра Галина Борисовна Волчек была госпитализирована в больницу в связи с легочным заболеванием, которое требует лечения в стационаре. По словам врачей, ситуация стабильная. Мы уверены, и у нас есть для этого основания, что Галина Борисовна скоро пойдет на поправку и приступит к работе», – говорится в заявлении.
По информации «Московского комсомольца», Волчек находилась в состоянии комы, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве. Она возглавляет театр «Современник» с 1972 года. Она играла в фильмах «Король Лир», «Осенний марафон», «Русалочка», «Про Красную Шапочку».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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