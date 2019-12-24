Худрук «Современника» Волчек экстренно госпитализирована

24.12.2019, 14:18, Новости дня

Российский театральный режиссер и актриса, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек попала в реанимацию из-за проблем с сердцем, после чего впала в кому. Об этом сообщается на официальном сайте театра «Современник».

«23 декабря художественный руководитель театра Галина Борисовна Волчек была госпитализирована в больницу в связи с легочным заболеванием, которое требует лечения в стационаре. По словам врачей, ситуация стабильная. Мы уверены, и у нас есть для этого основания, что Галина Борисовна скоро пойдет на поправку и приступит к работе», – говорится в заявлении.

По информации «Московского комсомольца», Волчек находилась в состоянии комы, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве. Она возглавляет театр «Современник» с 1972 года. Она играла в фильмах «Король Лир», «Осенний марафон», «Русалочка», «Про Красную Шапочку».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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